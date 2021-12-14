Общество
Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане
© Центр экономических исследований и реформУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с главой Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана Обидом Хакимовым
© Центр экономических исследований и реформ
Борис Титов назвал Узбекистан важнейшим партнером Российской Федерации в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в понедельник с главой Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана Обидом Хакимовым.
Борису Титову рассказали о масштабных социально-экономических реформах в Узбекистане, развитии торговых связей, улучшении инвестиционного и делового климата, сообщает пресс-служба центра.
© Центр экономических исследований и реформУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с главой Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана Обидом Хакимовым
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с главой Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана Обидом Хакимовым
© Центр экономических исследований и реформ
Ознакомился российский бизнес-омбудсмен и с ежемесячным опросом ЦЭИР среди предпринимателей. В результате исследования центр отслеживает текущее состояние рынка, колебания спроса на товары и услуги, динамику количества работников и ожидания предпринимателей.
Центр также исследует влияние на экономику республики и интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного торгового центра и других организаций.
"Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высоко оценил проводимые в Узбекистане социально-экономические реформы и бизнес климат в стране. По его словам, Республика Узбекистан обладает серьёзным экономическим потенциалом и является важнейшим партнёром Российской Федерации в Центральной Азии", - говорится в релизе.
В тот же день состоялся международный форум уполномоченных по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсменов) Европы и Азии.
Напомним, в Ташкенте в эти дни проходит бизнес-форум, в работе которого принимает участие российский бизнес-омбудсмен Борис Титов и его коллеги из российских регионов.
Эксперты будут обсуждать укрепление сотрудничества и поделятся опытом развития предпринимательства в двух странах.
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