https://uz.sputniknews.ru/20211214/rossiyskiy-biznes-ombudsmen-otsenil-ekonomicheskie-reformy-v-uzbekistane-21786016.html

Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане

Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане

Борис Титов назвал Узбекистан важнейшим партнером Российской Федерации в Центральной Азии.

2021-12-14T14:51+0500

2021-12-14T14:51+0500

2021-12-14T14:51+0500

общество

узбекистан

центральная азия

омбудсмен

борис титов

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в понедельник с главой Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана Обидом Хакимовым.Борису Титову рассказали о масштабных социально-экономических реформах в Узбекистане, развитии торговых связей, улучшении инвестиционного и делового климата, сообщает пресс-служба центра.Ознакомился российский бизнес-омбудсмен и с ежемесячным опросом ЦЭИР среди предпринимателей. В результате исследования центр отслеживает текущее состояние рынка, колебания спроса на товары и услуги, динамику количества работников и ожидания предпринимателей.Центр также исследует влияние на экономику республики и интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного торгового центра и других организаций.В тот же день состоялся международный форум уполномоченных по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсменов) Европы и Азии.Напомним, в Ташкенте в эти дни проходит бизнес-форум, в работе которого принимает участие российский бизнес-омбудсмен Борис Титов и его коллеги из российских регионов.Эксперты будут обсуждать укрепление сотрудничества и поделятся опытом развития предпринимательства в двух странах.Читайте также: Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео

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узбекистан, центральная азия, омбудсмен, борис титов