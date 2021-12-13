https://uz.sputniknews.ru/20211213/chem-uzbekskiy-rynok-privlekaet-rossiyskiy-biznes--video-21777051.html

Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео

Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео

Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний. Чем именно — смотрите в нашем видео.

2021-12-13T20:43+0500

2021-12-13T20:43+0500

2021-12-13T20:43+0500

экономика

бизнес

рынок

текстиль

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний, заявил советник бизнес-омбудсмена России Антон Свириденко.В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он отметил заметное развитие, в частности, текстильной отрасли. По его словам, это интересно российскому бизнесу и достаточно привлекательно для России.В Ташкенте в эти дни проходит бизнес-форум. Его участниками, помимо прочих, стали уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и его коллеги из российских регионов.Эксперты будут обсуждать укрепление сотрудничества и поделятся опытом развития предпринимательства в двух странах.Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — видео>>

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бизнес, рынок, текстиль