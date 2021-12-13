https://uz.sputniknews.ru/20211213/chem-uzbekskiy-rynok-privlekaet-rossiyskiy-biznes--video-21777051.html
Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео
Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео
Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний. Чем именно — смотрите в нашем видео.
2021-12-13T20:43+0500
2021-12-13T20:43+0500
2021-12-13T20:43+0500
экономика
бизнес
рынок
текстиль
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний, заявил советник бизнес-омбудсмена России Антон Свириденко.В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он отметил заметное развитие, в частности, текстильной отрасли. По его словам, это интересно российскому бизнесу и достаточно привлекательно для России.В Ташкенте в эти дни проходит бизнес-форум. Его участниками, помимо прочих, стали уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и его коллеги из российских регионов.Эксперты будут обсуждать укрепление сотрудничества и поделятся опытом развития предпринимательства в двух странах.Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — видео>>
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бизнес, рынок, текстиль
Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео
Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний. Заметно развитие, в частности, текстильной отрасли. Это интересно российскому бизнесу и достаточно привлекательно для потребителя.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Узбекский рынок привлекателен для российских закупочных компаний, заявил советник бизнес-омбудсмена России Антон Свириденко.
В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
он отметил заметное развитие, в частности, текстильной отрасли. По его словам, это интересно российскому бизнесу и достаточно привлекательно для России.
“Во-первых, это цены. Во-вторых, это близость определенная языковая. Простота логистики, то есть отсутствие определенных таможенных барьеров. И в этой связи растет сотрудничество, количество совместных предприятий”, — сказал Свириденко.
В Ташкенте в эти дни проходит бизнес-форум. Его участниками, помимо прочих, стали уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и его коллеги из российских регионов.
Эксперты будут обсуждать укрепление сотрудничества и поделятся опытом развития предпринимательства в двух странах.