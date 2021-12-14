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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео
Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео
Представитель власти зачитал поздравление и вручил звезде шикарные наручные часы.
2021-12-14T16:46+0500
2021-12-14T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Известная узбекская танцовщица Паризода получила почетную награду от правоохранительных органов.Сотрудники органов внутренних дел отметили особый вклад звезды в развитие молодежи.Паризода опубликовала кадры с торжественной церемонии в своем Instagram.Артистка часто делится своими мыслями и важными моментами из жизни в соцсетях.Недавно Паризода выложила видео, как проводит время с супругом и младшей дочерью. Читайте также:Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников &gt;&gt;На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео &gt;&gt;
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награда

Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео

16:46 14.12.2021
© Instagram / parizodadancerПаризода
Паризода - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Instagram / parizodadancer
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Паризода опубликовала кадры с торжественной церемонии в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Известная узбекская танцовщица Паризода получила почетную награду от правоохранительных органов.
Сотрудники органов внутренних дел отметили особый вклад звезды в развитие молодежи.
Паризода опубликовала кадры с торжественной церемонии в своем Instagram.

"Для меня очень ценно каждое внимание, уделяемое моей профессии... Благодарю Министра внутренних дел и нашего начальника Учкуна Тиллаева", — подписала Паризода публикацию.

Артистка часто делится своими мыслями и важными моментами из жизни в соцсетях.
Недавно Паризода выложила видео, как проводит время с супругом и младшей дочерью.
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