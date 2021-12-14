https://uz.sputniknews.ru/20211214/tantsovschitsa-parizoda-poluchila-nagradu-ot-ovd-uzbekistana--video-21787948.html

Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео

Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео

Представитель власти зачитал поздравление и вручил звезде шикарные наручные часы.

2021-12-14T16:46+0500

2021-12-14T16:46+0500

2021-12-14T16:46+0500

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награда

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Известная узбекская танцовщица Паризода получила почетную награду от правоохранительных органов.Сотрудники органов внутренних дел отметили особый вклад звезды в развитие молодежи.Паризода опубликовала кадры с торжественной церемонии в своем Instagram.Артистка часто делится своими мыслями и важными моментами из жизни в соцсетях.Недавно Паризода выложила видео, как проводит время с супругом и младшей дочерью. Читайте также:Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников >>На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео >>

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награда