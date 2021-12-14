https://uz.sputniknews.ru/20211214/v-tashkente-zaderjany-bankiry-za-vymogatelstvo-krupnoy-summy-deneg-21787301.html
В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
В МВД поступило заявление от потерпевшей, которая ранее обратилась в ташкентский филиал АКБ "Микрокредитбанк" с целью получения ипотечного кредита для покупки квартиры
2021-12-14T15:36+0500
2021-12-14T15:36+0500
2021-12-14T15:39+0500
общество
взятка
мошенничество
мвд узбекистана
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Ташкент – 14 дек, Sputnik. В столице Узбекистана правоохранители задержали сотрудников банка, вымогавших у клиента $2 тысячи за свои услуги, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Узбекистана.По данным госоргана, в МВД поступило заявление от потерпевшей, которая ранее обратилась в ташкентский филиал АКБ "Микрокредитбанк" с целью получения ипотечного кредита для покупки квартиры в Зангиатинском районе Ташкентской области. Однако начальник отдела розничных услуг потребовала у нее $2 тысячи за оказание содействия в получении кредита. Эти деньги необходимо было передать ее знакомому. В Ташкенте сотрудников банка подозревают в многомиллионных хищениях >>На основании заявления, представители правоохранительных органов начали проведение операции по задержанию злоумышленников. Правонарушители были пойманы с поличным во время передачи денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям - "Мошенничество", "Взятка" и "Виды соучастников преступления". Ведется следствие. Читайте также: Начальник отделения страховой компании "Узбекинвест" попался на взятке >>Задержан мошенник, который хотел подкупить сотрудников "Ипотека-банк" >>
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взятка, мошенничество, мвд узбекистана
В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
15:36 14.12.2021 (обновлено: 15:39 14.12.2021)
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям - "Мошенничество", "Взятка" и "Виды соучастников преступления". Ведется следствие.
Ташкент – 14 дек, Sputnik.
В столице Узбекистана правоохранители задержали сотрудников банка, вымогавших у клиента $2 тысячи за свои услуги, сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Узбекистана.
По данным госоргана, в МВД поступило заявление от потерпевшей, которая ранее обратилась в ташкентский филиал АКБ "Микрокредитбанк" с целью получения ипотечного кредита для покупки квартиры в Зангиатинском районе Ташкентской области. Однако начальник отдела розничных услуг потребовала у нее $2 тысячи за оказание содействия в получении кредита. Эти деньги необходимо было передать ее знакомому.
На основании заявления, представители правоохранительных органов начали проведение операции по задержанию злоумышленников. Правонарушители были пойманы с поличным во время передачи денежных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям - "Мошенничество", "Взятка" и "Виды соучастников преступления". Ведется следствие.