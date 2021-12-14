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Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео
Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео
В этом году, несмотря на нехватку воды, работники сельского хозяйства Узбекистана получили большой урожай овощей и фруктов - только в Россию республика экспортировала 77,4 тысяч тонн помидоров.
2021-12-14T21:30+0500
2021-12-14T21:30+0500
видео
узбекистан
овощи
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Хватит ли узбекской продукции для экспорта в Россию? Что выиграет Узбекистан от запуска агропоездов? Как фермеры будут работать с логистическими хабами?Эти вопросы корреспондент Sputnik задала доктору экономических наук, в прошлом заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леониду Холоду.Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.Россия и Узбекистан уже делают первые шаги к достижению этой цели. Страны запустили тестовый первый "Агроэкспресс". Пилотный рефрижераторный состав с мясом птицы в ноябре прибыл в Ташкент.В настоящее время рефрижераторы этого агропоезда ждут выхода из Ташкента."Нужно иметь специальное логистическое звено, которое будет заниматься комплектованием, отбором, оформлением, упаковкой товарных партий для таких поездов", - прокомментировал данный процесс Леонид Холод.Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией.Джизакский хаб будет способен обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год. Это и есть, по мнению Холода, недостающее звено для работы с крупномасштабными перевозками"Комплекс обеспечит устойчивый торговый коридор между Россией и Узбекистаном и накормит россиян настоящими помидорами", - уверен экономист.Между тем, Узбекистан с начала года по октябрь экспортировал в Россию 341 тысячу тонн овощей и фруктов. Россия является вторым импортером фруктово-овощной продукции Узбекистана (на первом месте находится Казахстан). 204 тысячи тонн из этого объема пришлись на виноград, 77,4 тысяч тонн - на помидоры, 38,1 тысяч тонн - на хурму.Леонид Холод подробно рассказал, как именно может быть обеспечена работа Джизакского центра и взаимодействие с фермерами.Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
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узбекистан, овощи, экспорт, экономика, видео

Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео

21:30 14.12.2021
© Sputnik
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Анна Черкасова
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В этом году, несмотря на нехватку воды, работники сельского хозяйства Узбекистана получили большой урожай овощей и фруктов - только в Россию республика экспортировала 77,4 тысяч тонн помидоров.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Хватит ли узбекской продукции для экспорта в Россию? Что выиграет Узбекистан от запуска агропоездов? Как фермеры будут работать с логистическими хабами?
Эти вопросы корреспондент Sputnik задала доктору экономических наук, в прошлом заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леониду Холоду.
Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
Россия и Узбекистан уже делают первые шаги к достижению этой цели. Страны запустили тестовый первый "Агроэкспресс". Пилотный рефрижераторный состав с мясом птицы в ноябре прибыл в Ташкент.
В настоящее время рефрижераторы этого агропоезда ждут выхода из Ташкента.
"Нужно иметь специальное логистическое звено, которое будет заниматься комплектованием, отбором, оформлением, упаковкой товарных партий для таких поездов", - прокомментировал данный процесс Леонид Холод.
Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией.
Джизакский хаб будет способен обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год. Это и есть, по мнению Холода, недостающее звено для работы с крупномасштабными перевозками
"Комплекс обеспечит устойчивый торговый коридор между Россией и Узбекистаном и накормит россиян настоящими помидорами", - уверен экономист.
Между тем, Узбекистан с начала года по октябрь экспортировал в Россию 341 тысячу тонн овощей и фруктов. Россия является вторым импортером фруктово-овощной продукции Узбекистана (на первом месте находится Казахстан). 204 тысячи тонн из этого объема пришлись на виноград, 77,4 тысяч тонн - на помидоры, 38,1 тысяч тонн - на хурму.
Леонид Холод подробно рассказал, как именно может быть обеспечена работа Джизакского центра и взаимодействие с фермерами.
Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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