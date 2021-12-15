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Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
Браконьеры, застрелившие краснокнижных животных, смогли уйти от погони.
2021-12-15T10:28+0500
2021-12-15T10:28+0500
2021-12-15T10:29+0500
общество
узбекистан
браконьеры
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Браконьеры, застрелившие 14 краснокнижных джейранов, сумели уйти от преследования сотрудников комитета по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана.Во время рейда, проведенного сотрудниками комитета, в пустынной местности был замечен автомобиль УАЗ-469. При виде инспекторов находившиеся в машине люди покинули автомобиль и бросились бежать.По данным ведомства, на месте стоянки и внутри салона брошенного автомобиля были обнаружены туши 14 джейранов и пяти диких кроликов, занесенных к Красную книгу.Инспекторы также обнаружили в машине стреляные гильзы, ножи, топоры, топливо и одежду.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка пользования животным или растительным миром" Уголовного кодекса Узбекистана.Материальный ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 190,35 миллиона сумов.Браконьеры застрелили 11 краснокнижных джейранов в Каракалпакии >>В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов. В мае этого года инспекторы Госкомэкологии задержали двух жителей Каракалпакстана за отстрел 11 джейранов в национальном природном парке "Южный Устюрт".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, усиливающих ответственность за браконьерство. В частности, за нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях можно получить наказание в виде штрафа (до 200 базовых расчетных величин), обязательных общественных работ до 300 часов, либо исправительных работа до двух лет.Читайте также:Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии >>В Узбекистане фотоловушка "поймала" еще одного снежного барса >>
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узбекистан, браконьеры
Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
10:28 15.12.2021 (обновлено: 10:29 15.12.2021)
В Генпрокуратуре уже оценили размер ущерба, который был нанес животному миру.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Браконьеры, застрелившие 14 краснокнижных джейранов, сумели уйти от преследования сотрудников комитета по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана.
Во время рейда, проведенного сотрудниками комитета, в пустынной местности был замечен автомобиль УАЗ-469. При виде инспекторов находившиеся в машине люди покинули автомобиль и бросились бежать.
"Преследование продолжалось на протяжении пяти километров, но неустановленным лицам удалось скрыться от государственных инспекторов", — сообщили
в Госкомэкологии.
По данным ведомства, на месте стоянки и внутри салона брошенного автомобиля были обнаружены туши 14 джейранов и пяти диких кроликов, занесенных к Красную книгу.
Инспекторы также обнаружили в машине стреляные гильзы, ножи, топоры, топливо и одежду.
"Место происшествия зафиксировано на видео, составлен протокол по факту отстрела краснокнижных животных. Природоохранная прокуратура Приаралья проводит доследственную проверку", — добавили в Госкомэкологии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка пользования животным или растительным миром" Уголовного кодекса Узбекистана.
Материальный ущерб, нанесенный животному миру, оценили
в 190,35 миллиона сумов.
В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов. В мае этого года инспекторы Госкомэкологии задержали двух жителей Каракалпакстана за отстрел 11 джейранов в национальном природном парке "Южный Устюрт".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, усиливающих ответственность за браконьерство.
В частности, за нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях можно получить наказание в виде штрафа (до 200 базовых расчетных величин), обязательных общественных работ до 300 часов, либо исправительных работа до двух лет.