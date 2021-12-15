https://uz.sputniknews.ru/20211215/drachunam-zapretili-vezd-v-rossiyu-na-sorok-let-21807635.html

Нарушителям запретили въезд в Россию на сорок лет

Нарушителям запретили въезд в Россию на сорок лет

Московские миграционные власти закрыли въезд в страну участникам массовых беспорядков в столице.

2021-12-15T19:38+0500

2021-12-15T19:38+0500

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россия

москва

беспорядки

въезд

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Около 400 мигрантов, участвовавших в массовых драках в Москве, получили запрет на въезд в Россию, сообщает РИА Новости.Они получили депортацию на 40 лет, пояснила начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД РФ Татьяна Дмитриева. В своем выступлении Дмитриева отметила, что на сегодняшний день в Москве находится около одного миллиона мигрантов — это на 30 процентов больше, чем годом ранее. В предыдущем году снижение их числа было обосновано пандемией, при этом их число сейчас все равно меньше, чем три-четыре года назад, до коронавирусной пандемии.На прошлой недели конфликт произошел в центре российской столицы, когда сотрудники коммунальных служб устроили массовую драку. На 11 участников составлены административные протоколы по статье 20.1 ч. 1 КоАП России.Однако наиболее резонансным оказался случай, произошедший в июле у метро "Кузьминки". Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.В отношении 87 иностранцев тогда были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых приезжих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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москва, беспорядки, въезд