https://uz.sputniknews.ru/20211215/kak-v-tashkente-fasady-zdaniy-v-bishkeke-pokrasyat-v-odin-tsvet-21801428.html

Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей

Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей

Власти Бишкека возьмут пример с Ташкента по приведению облика столицы к единому формату, заявил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов

2021-12-15T14:02+0500

2021-12-15T14:02+0500

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Бишкека решили последовать примеру соседей и перекрасить фасады зданий в один цвет по примеру Ташкента, сообщил в среду первый вице-мэр столицы Максатбек Сазыкулов.По его словам, данный вопрос стоит остро. В первую очередь планируется покрасить здания на первой линии главных улиц, затем — дома, которые расположены внутри дворов, сообщает Sputnik Кыргызстан.Узбекистан и Кыргызстан оценили обстановку в Афганистане: что там происходит>>Инициатива рассчитана на то, чтобы привести облик столицы к единому формату. Сазыкулов отмечает, что в Бишкеке ранее была допущена бессистемная хаотичная застройка. По его словам, она повлияла на розу ветров и образование смога в городе.Помимо этого столичная администрация планирует навести порядок в мусороочистительной отрасли, в частности, построить мусоросборочный завод и установить по всему городу бункеры для подземного хранения бытовых отходов.Также мэрия хочет облегчить передвижение по городу на велосипеде. Для этого ежегодно будут ремонтировать по 10 000 квадратных метров тротуаров.Реформы обещают и в системе парковок. В центре Бишкека она будет стоить дороже. Таким образом власти надеются простимулировать горожан пересаживаться на общественный транспорт и ходить пешком.Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан>>

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