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Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей
Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей
Власти Бишкека возьмут пример с Ташкента по приведению облика столицы к единому формату, заявил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
2021-12-15T14:02+0500
2021-12-15T14:12+0500
в мире
ташкент
бишкек
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Бишкека решили последовать примеру соседей и перекрасить фасады зданий в один цвет по примеру Ташкента, сообщил в среду первый вице-мэр столицы Максатбек Сазыкулов.По его словам, данный вопрос стоит остро. В первую очередь планируется покрасить здания на первой линии главных улиц, затем — дома, которые расположены внутри дворов, сообщает Sputnik Кыргызстан.Узбекистан и Кыргызстан оценили обстановку в Афганистане: что там происходит&gt;&gt;Инициатива рассчитана на то, чтобы привести облик столицы к единому формату. Сазыкулов отмечает, что в Бишкеке ранее была допущена бессистемная хаотичная застройка. По его словам, она повлияла на розу ветров и образование смога в городе.Помимо этого столичная администрация планирует навести порядок в мусороочистительной отрасли, в частности, построить мусоросборочный завод и установить по всему городу бункеры для подземного хранения бытовых отходов.Также мэрия хочет облегчить передвижение по городу на велосипеде. Для этого ежегодно будут ремонтировать по 10 000 квадратных метров тротуаров.Реформы обещают и в системе парковок. В центре Бишкека она будет стоить дороже. Таким образом власти надеются простимулировать горожан пересаживаться на общественный транспорт и ходить пешком.Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан&gt;&gt;
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ташкент, бишкек

Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей

14:02 15.12.2021 (обновлено: 14:12 15.12.2021)
© Sputnik / Акылбек БатырбековСтолица Кыргызстана - город Бишкек.
Столица Кыргызстана - город Бишкек. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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Власти Бишкека возьмут пример с Ташкента по приведению облика столицы к единому формату. Начать планируется с фасадов.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Бишкека решили последовать примеру соседей и перекрасить фасады зданий в один цвет по примеру Ташкента, сообщил в среду первый вице-мэр столицы Максатбек Сазыкулов.
По его словам, данный вопрос стоит остро. В первую очередь планируется покрасить здания на первой линии главных улиц, затем — дома, которые расположены внутри дворов, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"Наши соседи — такие крупные города, как Алматы, Ташкент, — переходят к этому формату. Они перекрашивают все фасады зданий в один цвет. Мы этот процесс у себя тоже начнем, дождемся концепции архитектурного облика столицы и начнем реализацию этого проекта", — добавил вице-мэр.
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Инициатива рассчитана на то, чтобы привести облик столицы к единому формату. Сазыкулов отмечает, что в Бишкеке ранее была допущена бессистемная хаотичная застройка. По его словам, она повлияла на розу ветров и образование смога в городе.
“Хаотичной застройки больше не будет. Мы начнем приводить облик Бишкека к единому формату. Месяц назад по решению мэрии началась визуальная очистка центральных улиц от баннеров, которые висели как попало", — сказал он.
Помимо этого столичная администрация планирует навести порядок в мусороочистительной отрасли, в частности, построить мусоросборочный завод и установить по всему городу бункеры для подземного хранения бытовых отходов.
Также мэрия хочет облегчить передвижение по городу на велосипеде. Для этого ежегодно будут ремонтировать по 10 000 квадратных метров тротуаров.
Реформы обещают и в системе парковок. В центре Бишкека она будет стоить дороже. Таким образом власти надеются простимулировать горожан пересаживаться на общественный транспорт и ходить пешком.
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