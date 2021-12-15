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О чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор
О чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор
В ходе дискуссии стороны договорились создать независимую финансовую структуру, которая исключила бы влияние на оборот товаров между Россией и Китаем извне.
2021-12-15T18:02+0500
2021-12-15T18:12+0500
россия
владимир путин
китай
встреча
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент России и председатель КНР поговорили как двое друзей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова цитирует РИА Новости.Разговор проходил по видеосвязи и длился полтора часа. Лидеры обсудили двустороннее партнерство, коснулись и международной повестки. Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином. Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Поднебесной.Шла речь и об организованном США саммите за демократию. Главы государств отметили, что он контрпродуктивен."Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало", —отметил Юрий Ушаков.Вместе с тем стороны условились укреплять сотрудничество между профильными ведомствами в борьбе с пандемией.Еще одной темой стало создание блока AUKUS (США, Великобритания, Австралия), который, по мнению лидеров России и Китая, подрывает ядерное равновесие и "взвинчивает" напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Путин осведомил Си Цзиньпина о недавнем разговоре с Джо Байденом, в котором выразил опасения по поводу расширения НАТО на восток. В той беседе Путин обратил внимание американского лидера на необходимость переговоров по международно-правовым гарантиям безопасности со стороны Запада. По словам помощника российского президента, председатель КНР поддержал требования Москвы. В Кремле пообещали держать Пекин в курсе дела.Среди других вопросов обсуждалось предложение России провести саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН.Читайте также:США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию &gt;&gt;
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владимир путин, китай, встреча, си цзиньпин

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор

18:02 15.12.2021 (обновлено: 18:12 15.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Переговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© POOL
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В ходе дискуссии стороны договорились создать независимую финансовую структуру, которая исключила бы влияние на оборот товаров между Россией и Китаем извне.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент России и председатель КНР поговорили как двое друзей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова цитирует РИА Новости.
Разговор проходил по видеосвязи и длился полтора часа. Лидеры обсудили двустороннее партнерство, коснулись и международной повестки. Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином. Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Поднебесной.
Ряд стран под предлогом защиты демократии и прав человека вмешиваются в дела Китая и России, Пекину и Москве необходимо предпринимать больше совместных усилий для защиты своих интересов в сфере безопасности.
Председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Узбекистан
Си Цзиньпин
Председатель КНР
Шла речь и об организованном США саммите за демократию. Главы государств отметили, что он контрпродуктивен.
Для справки:

Виртуальный "Саммит за демократию" с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел 9 декабря.

"Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало", —отметил Юрий Ушаков.
Вместе с тем стороны условились укреплять сотрудничество между профильными ведомствами в борьбе с пандемией.
Еще одной темой стало создание блока AUKUS (США, Великобритания, Австралия), который, по мнению лидеров России и Китая, подрывает ядерное равновесие и "взвинчивает" напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Путин осведомил Си Цзиньпина о недавнем разговоре с Джо Байденом, в котором выразил опасения по поводу расширения НАТО на восток. В той беседе Путин обратил внимание американского лидера на необходимость переговоров по международно-правовым гарантиям безопасности со стороны Запада.
По словам помощника российского президента, председатель КНР поддержал требования Москвы. В Кремле пообещали держать Пекин в курсе дела.
Среди других вопросов обсуждалось предложение России провести саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН.
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