https://uz.sputniknews.ru/20211215/skolko-chelovek-pogiblo-iz-za-otravleniya-ugarnym-gazom-v-2021-godu-21804980.html

Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году

Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году

Согласно данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел по причине неверного использования отопительного оборудования.

2021-12-15T17:34+0500

2021-12-15T17:34+0500

2021-12-15T17:36+0500

общество

угарный газ

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. С начала года в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 получили травмы различной степени тяжести, сообщил руководитель информационной службы МЧС Мурад Садыков в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Основные причины отравления угарным газомПо данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел из-за неверного использования отопительного оборудования, а также в связи с неисправностью соответствующего агрегата. Читайте также:Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде >>

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угарный газ, мчс узбекистана