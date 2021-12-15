https://uz.sputniknews.ru/20211215/skolko-chelovek-pogiblo-iz-za-otravleniya-ugarnym-gazom-v-2021-godu-21804980.html
Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
Согласно данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел по причине неверного использования отопительного оборудования.
2021-12-15T17:34+0500
2021-12-15T17:34+0500
2021-12-15T17:36+0500
общество
угарный газ
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. С начала года в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 получили травмы различной степени тяжести, сообщил руководитель информационной службы МЧС Мурад Садыков в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Основные причины отравления угарным газомПо данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел из-за неверного использования отопительного оборудования, а также в связи с неисправностью соответствующего агрегата. Читайте также:Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде >>
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угарный газ, мчс узбекистана
Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
17:34 15.12.2021 (обновлено: 17:36 15.12.2021)
Согласно данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел по причине неверного использования отопительного оборудования, а также в связи с неисправностью соответствующего агрегата.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
С начала года в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 получили травмы различной степени тяжести, сообщил
руководитель информационной службы МЧС Мурад Садыков в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
Основные причины отравления угарным газом
несоблюдение мер безопасности во время использования газа и альтернативных видов топлива (уголь, дрова и другие);
эксплуатация нестандартных или несертифицированных отопительных печей;
неправильная установка вытяжек;
применение газовых или угольных отопительных печей в спальнях;
использование открытого огня для обогрева герметичных помещений;
забитые вентиляционные шахты или вентиляционные отверстия.
По данным МЧС, каждый третий пожар в зимний период произошел из-за неверного использования отопительного оборудования, а также в связи с неисправностью соответствующего агрегата.