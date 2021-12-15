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Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
О сотрудничестве России с разведывательными структурами других стран рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
2021-12-15T11:21+0500
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россия
сергей нарышкин
мнение эксперта
служба внешней разведки россии
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки (СВР) России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, при этом особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Западные спецслужбы пытались оживить протестное движение в России — Нарышкин &gt;&gt;"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин.Как отметил эксперт, главную ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, передает РИА Новости.Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах &gt;&gt;По словам Нарышкина, также хорошо развивается партнерство и с коллегами из арабских государств - они оказывают неоценимую помощь в сфере антитеррора.Читайте также:Лавров: списка недружественных России стран ждать недолго &gt;&gt;Делегация спецслужбы Узбекистана готовится к визиту в Москву &gt;&gt;
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сергей нарышкин, мнение эксперта, служба внешней разведки россии

Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России

11:21 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
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О сотрудничестве России с разведывательными структурами других стран рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки (СВР) России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, при этом особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Западные спецслужбы пытались оживить протестное движение в России — Нарышкин >>

"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин.

Как отметил эксперт, главную ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, передает РИА Новости.
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах >>
По словам Нарышкина, также хорошо развивается партнерство и с коллегами из арабских государств - они оказывают неоценимую помощь в сфере антитеррора.
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