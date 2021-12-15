https://uz.sputniknews.ru/20211215/stalo-izvestno-s-kem-tesno-sotrudnichaet-slujba-vneshney-razvedki-rossii-21797490.html

Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России

Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России

О сотрудничестве России с разведывательными структурами других стран рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

2021-12-15T11:21+0500

2021-12-15T11:21+0500

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россия

сергей нарышкин

мнение эксперта

служба внешней разведки россии

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки (СВР) России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, при этом особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Западные спецслужбы пытались оживить протестное движение в России — Нарышкин >>"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин.Как отметил эксперт, главную ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, передает РИА Новости.Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах >>По словам Нарышкина, также хорошо развивается партнерство и с коллегами из арабских государств - они оказывают неоценимую помощь в сфере антитеррора.Читайте также:Лавров: списка недружественных России стран ждать недолго >>Делегация спецслужбы Узбекистана готовится к визиту в Москву >>

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сергей нарышкин, мнение эксперта, служба внешней разведки россии