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Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
11:21 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкСамолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
© Sputnik / Alexander Vilf/
О сотрудничестве России с разведывательными структурами других стран рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки (СВР) России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, при этом особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
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"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин.
Как отметил эксперт, главную ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, передает РИА Новости.
"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин.
Как отметил эксперт, главную ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, передает РИА Новости.
По словам Нарышкина, также хорошо развивается партнерство и с коллегами из арабских государств - они оказывают неоценимую помощь в сфере антитеррора.
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