https://uz.sputniknews.ru/20210519/naryshkin-ssha-pytayutsya-razmestit-vyvodimye-iz-afganistana-voyska-v-sosednix-stranax-18814141.html
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из ИРА в полной координации с союзниками. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T21:14+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Служба внешней разведки России имеет информацию о том, что США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако договоренностей об этом пока нет. Минобороны РУз недвусмысленно отреагировало на эту публикацию, заявив, что иностранные военные базы не могут быть размещены в республике.Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в среду сказал журналистам: очевидно, что правительство США, принимая решение о выводе своих войск из ИРА, не хотело бы терять контроль над территорий. И в связи с этим "вынашивает намерения" разместить хотя бы часть ресурсов в соседних странах.Напомним, в 2001-2005 годах США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана. В 2005-м Ташкент потребовал вывода американских военных, в итоге они были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/naydet-li-pentagon-sebe-mesto-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-iz-afganistana-18682452.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/eksperty-obyasnili-pochemu-tsentralnaya-aziya-otkajetsya-prinyat-u-sebya-bazy-ssha-18663784.html
https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html
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узбекистан, сергей нарышкин, афганистан, сша
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из ИРА в полной координации с союзниками.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Служба внешней разведки России имеет информацию о том, что США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости
.
Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако договоренностей об этом пока нет. Минобороны РУз недвусмысленно отреагировало на эту публикацию, заявив
, что иностранные военные базы не могут быть размещены в республике.
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в среду сказал журналистам: очевидно, что правительство США, принимая решение о выводе своих войск из ИРА, не хотело бы терять контроль над территорий. И в связи с этим "вынашивает намерения" разместить хотя бы часть ресурсов в соседних странах.
"Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут", — отметил глава СВР.
Напомним, в 2001-2005 годах США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана. В 2005-м Ташкент потребовал вывода американских военных, в итоге они были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.