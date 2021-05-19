Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210519/naryshkin-ssha-pytayutsya-razmestit-vyvodimye-iz-afganistana-voyska-v-sosednix-stranax-18814141.html
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из ИРА в полной координации с союзниками. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T21:14+0500
2021-05-19T21:14+0500
узбекистан
в мире
сергей нарышкин
афганистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/06/15339435_0:214:3197:2012_1920x0_80_0_0_8d0b416e3cdf06acc0b78474d2d540d2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Служба внешней разведки России имеет информацию о том, что США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако договоренностей об этом пока нет. Минобороны РУз недвусмысленно отреагировало на эту публикацию, заявив, что иностранные военные базы не могут быть размещены в республике.Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в среду сказал журналистам: очевидно, что правительство США, принимая решение о выводе своих войск из ИРА, не хотело бы терять контроль над территорий. И в связи с этим "вынашивает намерения" разместить хотя бы часть ресурсов в соседних странах.Напомним, в 2001-2005 годах США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана. В 2005-м Ташкент потребовал вывода американских военных, в итоге они были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/naydet-li-pentagon-sebe-mesto-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-iz-afganistana-18682452.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/eksperty-obyasnili-pochemu-tsentralnaya-aziya-otkajetsya-prinyat-u-sebya-bazy-ssha-18663784.html
https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html
узбекистан
афганистан
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/06/15339435_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_ba14d59b5d9b9eb55436e15e71c12102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сергей нарышкин, афганистан, сша

Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах

21:14 19.05.2021
272
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из ИРА в полной координации с союзниками.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Служба внешней разведки России имеет информацию о том, что США пытаются разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако договоренностей об этом пока нет. Минобороны РУз недвусмысленно отреагировало на эту публикацию, заявив, что иностранные военные базы не могут быть размещены в республике.
Американский солдат (слева) сидит в задней части вертолета морской пехоты Чинук - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Колумнисты
Найдет ли Пентагон себе место в Центральной Азии после ухода из Афганистана?
11 мая, 21:05
3599
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в среду сказал журналистам: очевидно, что правительство США, принимая решение о выводе своих войск из ИРА, не хотело бы терять контроль над территорий. И в связи с этим "вынашивает намерения" разместить хотя бы часть ресурсов в соседних странах.
Американские военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Общество
Эксперты объяснили, почему Центральная Азия откажется принять у себя базы США
11 мая, 09:06
16227
"Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут", — отметил глава СВР.
Малашенко: после ухода США в Афганистане будет противостояние всех и всего - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Видео
Наедине с "Талибаном"*: готов ли Узбекистан к уходу США из Афганистана
17 мая, 18:27
5948
Напомним, в 2001-2005 годах США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана. В 2005-м Ташкент потребовал вывода американских военных, в итоге они были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:33Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики
21:14Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
20:39Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
20:20РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора
20:15"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?
19:41Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
19:26Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
19:13Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан — как его встретили
19:10В Ташкенте из-за отсутствия маски случайно задержали находившуюся в розыске девушку
18:42Компания из РФ разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде
18:42В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения
18:08Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину
17:48В одном из районов Ташкента отключат газ
17:40В Узбекистан отправлено свыше шести тонн мороженого из Новосибирска
17:35Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы
17:12В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году
17:04Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
17:04В Москве пройдет показ фильма Али Хамраева о судьбах узбекских женщин
16:52Немецкие СМИ назвали "музыкальную" причину распада СССР
16:31В Таджикистан прибыла делегация узбекских кинематографистов