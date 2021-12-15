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В аэропорт Шымкента поступило сообщение о бомбе: подтвердилась ли информация — видео
В аэропорт Шымкента поступило сообщение о бомбе: подтвердилась ли информация — видео
Согласно данным пресс-службы воздушной гавани, эвакуация людей привела к задержке трех вылетающих из Шымкента рейсов, а также одного прибывающего.
2021-12-15T13:21+0500
2021-12-15T13:35+0500
в мире
казахстан
аэропорт
бомба
шымкент
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НУР-СУЛТАН, 15 дек — Sputnik. Сообщение о заложенной в аэропорту Шымкента бомбе приостановило работу воздушной гавани на полтора часа, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе аэропорта."Уполномоченные органы проверку безопасности провели, ничего не обнаружили. Людей уже запустили (обратно в аэропорт - Sputnik)", - заявил источник Sputnik Казахстан по телефону.В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация &gt;&gt;Согласно данным пресс-службы, эвакуация людей привела к задержке трех вылетающих из Шымкента рейсов, а также одного прибывающего."Все это продлилось 1,5 часа. То есть задержка рейсов составила около 1,5 часа. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме, пассажиров всех запустили, они сейчас оформляются", - заключили в аэропорту.Атака телефонных террористов в РФ вновь не подтвердилась &gt;&gt;В ночь на 15 декабря аэропорт Шымкента получил на электронную почту сообщение о минировании здания. Людей сразу же эвакуировали. Правоохранительные органы провели проверку, в ходе которой взрывное устройство не было обнаружено. Местная полиция зарегистрировала данный факт в соответствии со статьей уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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казахстан, аэропорт, бомба, шымкент

В аэропорт Шымкента поступило сообщение о бомбе: подтвердилась ли информация — видео

13:21 15.12.2021 (обновлено: 13:35 15.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилет президента Казахстана К.-Ж. Токаева в Москву
Прилет президента Казахстана К.-Ж. Токаева в Москву - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Согласно данным пресс-службы воздушной гавани, эвакуация людей привела к задержке трех вылетающих из Шымкента рейсов, а также одного прибывающего.
НУР-СУЛТАН, 15 дек — Sputnik. Сообщение о заложенной в аэропорту Шымкента бомбе приостановило работу воздушной гавани на полтора часа, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе аэропорта.
"Уполномоченные органы проверку безопасности провели, ничего не обнаружили. Людей уже запустили (обратно в аэропорт - Sputnik)", - заявил источник Sputnik Казахстан по телефону.
В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация >>
Согласно данным пресс-службы, эвакуация людей привела к задержке трех вылетающих из Шымкента рейсов, а также одного прибывающего.
"Все это продлилось 1,5 часа. То есть задержка рейсов составила около 1,5 часа. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме, пассажиров всех запустили, они сейчас оформляются", - заключили в аэропорту.
Атака телефонных террористов в РФ вновь не подтвердилась >>
В ночь на 15 декабря аэропорт Шымкента получил на электронную почту сообщение о минировании здания. Людей сразу же эвакуировали. Правоохранительные органы провели проверку, в ходе которой взрывное устройство не было обнаружено. Местная полиция зарегистрировала данный факт в соответствии со статьей уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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