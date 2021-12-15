https://uz.sputniknews.ru/20211215/v-minzdrave-obyasnili-pochemu-uvoleny-40-sotrudnikov-ministerstva-21795514.html

В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства

В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства

В ходе внеочередного заседания Минздрава, были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения.

2021-12-15T09:37+0500

2021-12-15T09:37+0500

2021-12-15T09:40+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

увольнение

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Около 40% сотрудников центрального аппарата Министерства здравоохранения были освобождены от занимаемых должностей. Им предложена работа в медучреждениях низшего звена. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания коллегии Минздрава, прошедшего в критическом ключе. В ходе мероприятия были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения.Уволены главврач роддома в Самарканде и несколько медработников >>По данным министерства, с начала текущего года в Минздрав поступило 57,6 тысяч жалоб от населения об оказании некачественных медицинских услуг. Это на 12 тысяч больше, чем за отчетный период прошлого года.Бюрократические барьеры и коррупция в отрасли сохраняются, отметили а Минздраве. Граждане вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. В частности, заявки о несоответствующем медобслуживании поступают в виртуальные и народные приемные президента, премьер-министра, Генеральную прокуратуру и прочие ответственные органы.Халатность в белых халатах: новые увольнения медработников в Узбекистане >>В министерстве уточняют, что за последние пять лет на 20% возросли случаи выявления сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% - осложнения сахарного диабета. Эта проблема связана с отсутствием квалифицированных специалистов и необходимых условий для проведения анализов. Читайте также:В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений >>

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министерство здравоохранения узбекистана, увольнение, здравоохранение