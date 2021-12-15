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В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства
В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства
В ходе внеочередного заседания Минздрава, были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения.
2021-12-15T09:37+0500
2021-12-15T09:40+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
увольнение
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Около 40% сотрудников центрального аппарата Министерства здравоохранения были освобождены от занимаемых должностей. Им предложена работа в медучреждениях низшего звена. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания коллегии Минздрава, прошедшего в критическом ключе. В ходе мероприятия были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения.Уволены главврач роддома в Самарканде и несколько медработников &gt;&gt;По данным министерства, с начала текущего года в Минздрав поступило 57,6 тысяч жалоб от населения об оказании некачественных медицинских услуг. Это на 12 тысяч больше, чем за отчетный период прошлого года.Бюрократические барьеры и коррупция в отрасли сохраняются, отметили а Минздраве. Граждане вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. В частности, заявки о несоответствующем медобслуживании поступают в виртуальные и народные приемные президента, премьер-министра, Генеральную прокуратуру и прочие ответственные органы.Халатность в белых халатах: новые увольнения медработников в Узбекистане &gt;&gt;В министерстве уточняют, что за последние пять лет на 20% возросли случаи выявления сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% - осложнения сахарного диабета. Эта проблема связана с отсутствием квалифицированных специалистов и необходимых условий для проведения анализов. Читайте также:В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений &gt;&gt;
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министерство здравоохранения узбекистана, увольнение, здравоохранение

В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства

09:37 15.12.2021 (обновлено: 09:40 15.12.2021)
© Министерство здравоохранения республики УзбекистанЗдание министерства здравоохранения республики Узбекистан
Здание министерства здравоохранения республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Министерство здравоохранения республики Узбекистан
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С начала текущего года в Минздрав поступило 57,6 тысяч жалоб от населения об оказании некачественных медицинских услуг. Это на 12 тысяч больше, чем за отчетный период прошлого года.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Около 40% сотрудников центрального аппарата Министерства здравоохранения были освобождены от занимаемых должностей. Им предложена работа в медучреждениях низшего звена. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания коллегии Минздрава, прошедшего в критическом ключе.
В ходе мероприятия были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения.
Уволены главврач роддома в Самарканде и несколько медработников >>
По данным министерства, с начала текущего года в Минздрав поступило 57,6 тысяч жалоб от населения об оказании некачественных медицинских услуг. Это на 12 тысяч больше, чем за отчетный период прошлого года.
Бюрократические барьеры и коррупция в отрасли сохраняются, отметили а Минздраве. Граждане вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. В частности, заявки о несоответствующем медобслуживании поступают в виртуальные и народные приемные президента, премьер-министра, Генеральную прокуратуру и прочие ответственные органы.
Халатность в белых халатах: новые увольнения медработников в Узбекистане >>
В министерстве уточняют, что за последние пять лет на 20% возросли случаи выявления сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% - осложнения сахарного диабета. Эта проблема связана с отсутствием квалифицированных специалистов и необходимых условий для проведения анализов.
Читайте также:
В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений >>
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