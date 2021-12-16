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Как грецкий орех влияет на гормоны у женщин — диетологи

Как грецкий орех влияет на гормоны у женщин — диетологи

Микроэлементы в составе грецкого ореха могут оказывать влияние на работу щитовидной железы – особенно в сочетании с фейхоа и хурмой, считают диетологи.

2021-12-16T23:00+0500

2021-12-16T23:00+0500

2021-12-16T23:00+0500

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орехи

диетолог

женщины

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Регулярное употребление грецких орехов в пищу способно повысить иммунитет, а также снизить влияние стрессов и нервного перенапряжения. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.По ее словам, большую роль в этих процессах играет содержащийся в грецких орехах мелатонин – гормон, отвечающий за то, когда человек идет спать и когда просыпается.Поэтому, как считает диетолог, при нарушениях сна на ужин можно поесть грецких орехов. Кроме этого, в грецких орехах содержатся витамины С и Е – они замедляют процессы старения. Также в ядрах много жирных кислот, улучшающих память и повышающих концентрацию внимания.Особенно полезен грецкий орех для женщин, которые чаще мужчин страдают анемией. Дело в том, что в грецких орехах высока концентрация железа, а также цинка. Цинк важен для здоровья кожи, ногтей и волос. Благотворно влияет цинк и на щитовидную железу.Кроме этого, для выработки гормонов необходим тирозин, добавляет эксперт. Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах.Читайте также: Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок?

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орехи, диетолог, женщины