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Как грецкий орех влияет на гормоны у женщин — диетологи
Как грецкий орех влияет на гормоны у женщин — диетологи
Микроэлементы в составе грецкого ореха могут оказывать влияние на работу щитовидной железы – особенно в сочетании с фейхоа и хурмой, считают диетологи.
2021-12-16T23:00+0500
2021-12-16T23:00+0500
2021-12-16T23:00+0500
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орехи
диетолог
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Регулярное употребление грецких орехов в пищу способно повысить иммунитет, а также снизить влияние стрессов и нервного перенапряжения. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.По ее словам, большую роль в этих процессах играет содержащийся в грецких орехах мелатонин – гормон, отвечающий за то, когда человек идет спать и когда просыпается.Поэтому, как считает диетолог, при нарушениях сна на ужин можно поесть грецких орехов. Кроме этого, в грецких орехах содержатся витамины С и Е – они замедляют процессы старения. Также в ядрах много жирных кислот, улучшающих память и повышающих концентрацию внимания.Особенно полезен грецкий орех для женщин, которые чаще мужчин страдают анемией. Дело в том, что в грецких орехах высока концентрация железа, а также цинка. Цинк важен для здоровья кожи, ногтей и волос. Благотворно влияет цинк и на щитовидную железу.Кроме этого, для выработки гормонов необходим тирозин, добавляет эксперт. Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах.Читайте также: Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок?
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MIA „Rosiya Segodnya“
орехи, диетолог, женщины
Как грецкий орех влияет на гормоны у женщин — диетологи
Микроэлементы в составе грецкого ореха могут оказывать влияние на работу щитовидной железы особенно в сочетании с фейхоа и хурмой, считают диетологи.
Регулярное употребление грецких орехов в пищу способно повысить иммунитет, а также снизить влияние стрессов и нервного перенапряжения. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.
По ее словам, большую роль в этих процессах играет содержащийся в грецких орехах мелатонин – гормон, отвечающий за то, когда человек идет спать и когда просыпается.
"В грецком орехе содержится 270 нанограммов мелатонина на 100 граммов", — рассказала Кораблева.
Поэтому, как считает диетолог, при нарушениях сна на ужин можно поесть грецких орехов.
Кроме этого, в грецких орехах содержатся витамины С и Е – они замедляют процессы старения. Также в ядрах много жирных кислот, улучшающих память и повышающих концентрацию внимания.
Особенно полезен грецкий орех для женщин, которые чаще мужчин страдают анемией. Дело в том, что в грецких орехах высока концентрация железа, а также цинка. Цинк важен для здоровья кожи, ногтей и волос. Благотворно влияет цинк и на щитовидную железу.
"Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод. Его мы можем получить из грецких орехов, морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, фейхоа, хурмы", — считает врач-диетолог Ирина Рыль.
Кроме этого, для выработки гормонов необходим тирозин, добавляет эксперт. Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах.