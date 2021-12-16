https://uz.sputniknews.ru/20211216/zaschita-ot-korony-chem-polezen-granatovyy-sok-21791074.html
Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок?
Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок?
Какой продукт поможет защитить организм от коварного коронавируса, а заболевшим - быстрее справиться с заразой - читайте в специальной справке от наших коллег Sputnik Беларусь.
2021-12-16T08:00+0500
2021-12-16T08:00+0500
2021-12-16T08:00+0500
это интересно
гранат
продукты
коронавирус covid-19
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Гранат не просто так называют символом богатства и изобилия. В древности этот фрукт считался настоящим деликатесом, а из-за своей дороговизны был доступен лишь обеспеченным людям. В настоящее время гранат можно отыскать в любом супермаркете или на рынке. Но самую большую любовь "зожников" и всех тех, кто следит за своим здоровьем, завоевал гранатовый сок. Так в чем же польза напитка и почему его называют "защитником от коронавируса" — читайте в справке Sputnik Беларусь.Польза гранатового сокаСостав гранатового сока действительно впечатляет: тут вам и аминокислоты для нормализации работы ЖКТ, и всевозможные микроэлементы — витамин С, витамины группы В и минералы. Длительный курс гранатового сока повышает уровень гемоглобина, что необходимо для тех, кто страдает от железодефицитной анемии и восстанавливается после сложных операций. Гранатовый сок также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.Антиоксиданты, входящие в состав сока, укрепляют организм и выгоняют вредные токсины — вот почему его нужно пить в сезон простуд и гриппа.Гранатовый сок считается природным иммуномодулятором, он активизирует работу иммунной системы. Вот почему этот напиток оказался в списке продуктов, подавляющих коронавирус. Сок обладает мощным противовирусным и противовоспалительным эффектом, а растительные полифенолы в его составе оказывают негативное влияние на вирус.Гранатовый сок очищает полость рта от бактерий, и, в отличие от других соков, его можно пить даже при диабете (в умеренной дозировке).Вред гранатового сокаСтоит опасаться неразбавленного гранатового сока: из-за большой концентрации кислоты в его составе он может раздражать желудок. Отказаться от него стоит тем, у кого язва и острый гастрит. Ограничить употребление сока стоит людям, страдающим от запоров.Читайте также: Какой сорт мандаринов защитит здоровье
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
гранат, продукты, коронавирус covid-19
Защита от "короны": чем полезен гранатовый сок?
Какой продукт поможет защитить организм от коварного коронавируса, а заболевшим быстрее справиться с заразой — читайте в специальной справке от наших коллег Sputnik Беларусь.
Гранат не просто так называют символом богатства и изобилия. В древности этот фрукт считался настоящим деликатесом, а из-за своей дороговизны был доступен лишь обеспеченным людям. В настоящее время гранат можно отыскать в любом супермаркете или на рынке. Но самую большую любовь "зожников" и всех тех, кто следит за своим здоровьем, завоевал гранатовый сок. Так в чем же польза напитка и почему его называют "защитником от коронавируса" — читайте в справке Sputnik Беларусь
.
Польза гранатового сока
Состав гранатового сока действительно впечатляет: тут вам и аминокислоты для нормализации работы ЖКТ, и всевозможные микроэлементы — витамин С, витамины группы В и минералы. Длительный курс гранатового сока повышает уровень гемоглобина, что необходимо для тех, кто страдает от железодефицитной анемии и восстанавливается после сложных операций. Гранатовый сок также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Антиоксиданты, входящие в состав сока, укрепляют организм и выгоняют вредные токсины — вот почему его нужно пить в сезон простуд и гриппа.
Гранатовый сок считается природным иммуномодулятором, он активизирует работу иммунной системы. Вот почему этот напиток оказался в списке продуктов, подавляющих коронавирус. Сок обладает мощным противовирусным и противовоспалительным эффектом, а растительные полифенолы в его составе оказывают негативное влияние на вирус.
Гранатовый сок очищает полость рта от бактерий, и, в отличие от других соков, его можно пить даже при диабете (в умеренной дозировке).
Вред гранатового сока
Стоит опасаться неразбавленного гранатового сока: из-за большой концентрации кислоты в его составе он может раздражать желудок. Отказаться от него стоит тем, у кого язва и острый гастрит. Ограничить употребление сока стоит людям, страдающим от запоров.