https://uz.sputniknews.ru/20211216/kazaxstan-otmechaet-30-let-nezavisimosti-21811976.html

Казахстан отмечает 30 лет независимости

Казахстан отмечает 30 лет независимости

За три десятилетия страна прошла долгий путь. Предлагаем вам краткий обзор истории и современного состояния Республики Казахстан.

2021-12-16T11:34+0500

2021-12-16T11:34+0500

2021-12-16T11:34+0500

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. День независимости в Казахстане – главный и единственный национальный праздник. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял конституционный закон "О государственной независимости". Казахстан стал последней из республик СССР, объявивших суверенитет.После провозглашения Независимости Казахстан в числе других бывших республик СССР подписал Декларацию о целях и принципах СНГ, а затем Договор о коллективной безопасности.Казахстан в годы НезависимостиПосле распада Советского Союза в ядерный потенциал республики был по мощности четвертым в мире. Но страна отказалась от ядерного оружия. Семипалатинский ядерный полигон закрылся 29 августа 1991 года.Летом 1994 года подписано постановление о переносе столицы из Алма-Аты (Алматы) в Акмолу (ныне Нур-Султан). Окончательное решение об этом принял первый президент республики Нурсултан Назарбаев 10 декабря 1997 года.Сегодня Казахстан – полноправный член ООН, сотрудничает с влиятельными международными организациями, такими как Евросоюз, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и другими.Казахстан сегодняСамые свежие демографические данные получены благодаря прошедшей с 1 сентября 2021 года переписи населения. По предварительным результатам, общее число казахстанцев - 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.Средний возраст населения – 31,94 года, при этом дети до 17 лет составляют 33,97%, молодежь с 14 до 28 лет - 19,72%.Этнических казахов среди граждан Казахстана 70,18%.Трудоспособного населения в стране 11 320 410 человек или 59,05% населения Казахстана.Читайте также: В Казахстане могут ввести цифровое тенге в 2022 году

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юбилей, казахстан, независимость