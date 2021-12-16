https://uz.sputniknews.ru/20211216/kazaxstan-otmechaet-30-let-nezavisimosti-21811976.html
Казахстан отмечает 30 лет независимости
Казахстан отмечает 30 лет независимости
За три десятилетия страна прошла долгий путь. Предлагаем вам краткий обзор истории и современного состояния Республики Казахстан.
2021-12-16T11:34+0500
2021-12-16T11:34+0500
2021-12-16T11:34+0500
в мире
юбилей
казахстан
независимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042012_238:0:870:355_1920x0_80_0_0_bec1ebb9a4e63011a871b1bb2088d8f9.jpg
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. День независимости в Казахстане – главный и единственный национальный праздник. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял конституционный закон "О государственной независимости". Казахстан стал последней из республик СССР, объявивших суверенитет.После провозглашения Независимости Казахстан в числе других бывших республик СССР подписал Декларацию о целях и принципах СНГ, а затем Договор о коллективной безопасности.Казахстан в годы НезависимостиПосле распада Советского Союза в ядерный потенциал республики был по мощности четвертым в мире. Но страна отказалась от ядерного оружия. Семипалатинский ядерный полигон закрылся 29 августа 1991 года.Летом 1994 года подписано постановление о переносе столицы из Алма-Аты (Алматы) в Акмолу (ныне Нур-Султан). Окончательное решение об этом принял первый президент республики Нурсултан Назарбаев 10 декабря 1997 года.Сегодня Казахстан – полноправный член ООН, сотрудничает с влиятельными международными организациями, такими как Евросоюз, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и другими.Казахстан сегодняСамые свежие демографические данные получены благодаря прошедшей с 1 сентября 2021 года переписи населения. По предварительным результатам, общее число казахстанцев - 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.Средний возраст населения – 31,94 года, при этом дети до 17 лет составляют 33,97%, молодежь с 14 до 28 лет - 19,72%.Этнических казахов среди граждан Казахстана 70,18%.Трудоспособного населения в стране 11 320 410 человек или 59,05% населения Казахстана.Читайте также: В Казахстане могут ввести цифровое тенге в 2022 году
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042012_303:0:780:358_1920x0_80_0_0_61da1b886fb81d8fcbbfd29f9b27f127.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юбилей, казахстан, независимость
Казахстан отмечает 30 лет независимости
За три десятилетия страна прошла долгий путь. Предлагаем вам краткий обзор истории и современного состояния Республики Казахстан.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. День независимости в Казахстане – главный и единственный национальный праздник. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял конституционный закон "О государственной независимости". Казахстан стал последней из республик СССР, объявивших суверенитет.
После провозглашения Независимости Казахстан в числе других бывших республик СССР подписал Декларацию о целях и принципах СНГ, а затем Договор о коллективной безопасности.
Казахстан в годы Независимости
После распада Советского Союза в ядерный потенциал республики был по мощности четвертым в мире. Но страна отказалась от ядерного оружия. Семипалатинский ядерный полигон закрылся 29 августа 1991 года.
Летом 1994 года подписано постановление о переносе столицы из Алма-Аты (Алматы) в Акмолу (ныне Нур-Султан). Окончательное решение об этом принял первый президент республики Нурсултан Назарбаев 10 декабря 1997 года.
Сегодня Казахстан – полноправный член ООН, сотрудничает с влиятельными международными организациями, такими как Евросоюз, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и другими.
Казахстан сегодня
Самые свежие демографические данные получены благодаря прошедшей с 1 сентября 2021 года переписи населения. По предварительным результатам, общее число казахстанцев - 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.
Средний возраст населения – 31,94 года, при этом дети до 17 лет составляют 33,97%, молодежь с 14 до 28 лет - 19,72%.
Этнических казахов среди граждан Казахстана 70,18%.
Трудоспособного населения в стране 11 320 410 человек или 59,05% населения Казахстана.