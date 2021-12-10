https://uz.sputniknews.ru/20211210/vlasti-kazaxstana-mogut-odobrit-zapusk-tsifrovogo-tenge-v-2022-godu--21739228.html

Власти Казахстана могут одобрить запуск цифрового тенге в 2022 году

Власти Казахстана могут одобрить запуск цифрового тенге в 2022 году

Национальный банк Казахстана активно реализует программу по развитию цифровой инфраструктуры финансового сектора страны.

2021-12-10T13:49+0500

2021-12-10T13:49+0500

2021-12-10T13:50+0500

в мире

казахстан

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Центральный банк Казахстана планирует запустить цифровой тенге, однако итоговое решение будет принято через год, заявил глава Национального банка республики Ерболат Досаев.По его словам, Нацбанк активно реализует программу по развитию цифровой инфраструктуры финансового сектора, передает Sputnik Казахстан."Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами", - сказал Досаев на заседании правительства.Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег >>Сегодня изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 центральных банка мира. В 2021 году Нацбанк Казахстана исследовал аспекты розничной цифровой валюты, в настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге. Итоговый доклад по результатам пилотного проекта будет опубликован 15 декабря 2021 года.Разуваев: через 20 лет будет только цифровая валюта >>Модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек будет разработана Нацбанком до 1 июля 2022-го, а итоговое решение намечено озвучить в декабре следующего года, заключил Досаев.Читайте также:РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля >>В России не исключили появления альтернативы системе SWIFT >>

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казахстан, цифровые технологии