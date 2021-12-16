https://uz.sputniknews.ru/20211216/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-biolaboratorii-21813812.html

Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию

Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию

Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.

2021-12-16T13:15+0500

2021-12-16T13:15+0500

2021-12-16T13:56+0500

общество

ташкент

роспотребнадзор

биолаборатории

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора помогут Узбекистану создать биолабораторию с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3), сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.Эта инициативы была рассмотрена представителями СЭС и Роспотребнадзора в рамках II международной научно-практической конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, прошедшей в Санкт-Петербурге.Политолог: биолабораторий Запада не должно быть на территории стран ОДКБ >>"Разработаны проекты "дорожных карт" по укреплению двустороннего сотрудничества и по организации биологической лаборатории BSL-3", - информируется в релизе.Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.В конце ноября во время визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом. Также они запланировали провести совместный анализ данных, полученных в ходе изучения генома COVID-19.Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы >>В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны. Согласно документу, власти намерены открыть в стране биолабораторию стандарта BSL-3. Она является частью проекта по созданию в республике производственной площадки для выпуска вакцин, в том числе от коронавируса. Общая стоимость проекта оценивается в $53 млн. Производственные мощности лаборатории планируется разместить на территории столичного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.Читайте также:Леонов: пандемия коронавируса показала реальную угрозу биотерроризма >>В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии >>

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ташкент, роспотребнадзор, биолаборатории, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья