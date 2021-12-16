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https://uz.sputniknews.ru/20211216/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-biolaboratorii-21813812.html
Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию
Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию
Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.
2021-12-16T13:15+0500
2021-12-16T13:56+0500
общество
ташкент
роспотребнадзор
биолаборатории
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора помогут Узбекистану создать биолабораторию с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3), сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.Эта инициативы была рассмотрена представителями СЭС и Роспотребнадзора в рамках II международной научно-практической конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, прошедшей в Санкт-Петербурге.Политолог: биолабораторий Запада не должно быть на территории стран ОДКБ &gt;&gt;"Разработаны проекты "дорожных карт" по укреплению двустороннего сотрудничества и по организации биологической лаборатории BSL-3", - информируется в релизе.Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.В конце ноября во время визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом. Также они запланировали провести совместный анализ данных, полученных в ходе изучения генома COVID-19.Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы &gt;&gt;В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны. Согласно документу, власти намерены открыть в стране биолабораторию стандарта BSL-3. Она является частью проекта по созданию в республике производственной площадки для выпуска вакцин, в том числе от коронавируса. Общая стоимость проекта оценивается в $53 млн. Производственные мощности лаборатории планируется разместить на территории столичного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.Читайте также:Леонов: пандемия коронавируса показала реальную угрозу биотерроризма &gt;&gt;В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии &gt;&gt;
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ташкент, роспотребнадзор, биолаборатории, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию

13:15 16.12.2021 (обновлено: 13:56 16.12.2021)
© Pexels/Chokniti KhongchumЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Pexels/Chokniti Khongchum
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Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора помогут Узбекистану создать биолабораторию с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3), сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
Эта инициативы была рассмотрена представителями СЭС и Роспотребнадзора в рамках II международной научно-практической конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, прошедшей в Санкт-Петербурге.
Политолог: биолабораторий Запада не должно быть на территории стран ОДКБ >>
"Разработаны проекты "дорожных карт" по укреплению двустороннего сотрудничества и по организации биологической лаборатории BSL-3", - информируется в релизе.
Для детальной проработки пунктов "дорожной карты" российские и узбекистанские эксперты проведут в Ташкенте переговоры с 16 по 18 декабря.
В конце ноября во время визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом. Также они запланировали провести совместный анализ данных, полученных в ходе изучения генома COVID-19.
Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы >>
В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны. Согласно документу, власти намерены открыть в стране биолабораторию стандарта BSL-3. Она является частью проекта по созданию в республике производственной площадки для выпуска вакцин, в том числе от коронавируса. Общая стоимость проекта оценивается в $53 млн. Производственные мощности лаборатории планируется разместить на территории столичного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.
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