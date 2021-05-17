https://uz.sputniknews.ru/20210517/onischenko-biolaboratorii-ssha-v-stranax-sng-opasny--covid-pokazal-na-chto-sposobny-virusy-18770193.html
Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы
Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы
В чем угроза биологических лабораторий, которые еще остались на постсоветских странах и какое отношение к ним может иметь эпидемия коронавируса? На эти и... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T21:02+0500
2021-05-17T21:02+0500
2021-05-17T21:02+0500
в мире
биологическое оружие
геннадий онищенко
безопасность
центральная азия
снг
казахстан
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ТАШКЕНТ. 17 мая — Sputnik, Никита Чикунов. Подконтрольные Пентагону научные лаборатории, расположенные в ряде стран СНГ и в Грузии, вызывают серьезное беспокойство официальной Москвы. В России опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в этих центрах разрабатывается биологическое оружие. Как функционируют такие учреждения, в интервью Sputnik рассказал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.Неподконтрольное оружиеНа сегодняшний день самым малоконтролируемым видом оружия массового поражения остается биологическое. Формальный надзор за ним обеспечивает Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), принятая еще в 1972 году, отметил Геннадий Онищенко. По его словам, в 1990-е годы страны, подписавшие этот документ, разработали механизм контроля за соблюдением положений Концепции. Однако его ратификация была заблокирована усилиями американской стороны.Отсутствие строгого надзора привело к тому, что на территории республик бывшего СССР стали появляться американские биологические лаборатории, деятельность которых финансируется Министерством обороны США. Такие объекты сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и на Украине. Особенно серьезное беспокойство в России, по словам Геннадия Онищенко, вызывает Центральная референс-лаборатория, расположенная недалеко от Алматы (Казахстан). Это учреждение оснащено самым современным оборудованием и входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии. "Лаборатория – очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", — замечает бывший глава Роспотребнадзора. Катастрофические инфекцииВ современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов "гибридной" войны, считает Геннадий Онищенко. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция. В то же время доказать искусственное происхождение вируса сейчас невозможно из-за неполного контроля за работой биологических лабораторий. Проверяющим показывают лишь то, что им "можно видеть", заключает он."Иногда грузинских специалистов наряжают в костюмы, и они ходят по этим лабораториям. Но в самое "сердце", в самые сокровенные места – их не пускают. Какие исследования там проводятся – никто не знает, потому что это военные исследования", — резюмирует спикер. Беспокойство МосквыВ апреле минувшего года с резким заявлением в адрес американских биологических лабораторий выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она допустила, что на этих объектах могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний в военных целях. В качестве примера Захарова привела Центр имени Ричарда Лугара в Грузии. "Нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцами ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях", — сказала тогда представитель МИД РФ. Позднее, в апреле 2021-го, схожее мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Секретарь Совбеза также добавил, что в прилегающих к "мирным санэпидстанциям" районах с определенной регулярностью выявляются вспышки заболеваний, нехарактерных для этой местности.
https://uz.sputniknews.ru/20200416/Vlasti-Kitaya-otvetili-na-slukhi-o-sozdanii-COVID-19-v-laboratorii-v-Ukhane-13940257.html
https://uz.sputniknews.ru/20181225/10341536.html
https://uz.sputniknews.ru/20200803/Doktor-Roshal-pandemiya-COVID-19--eto-repetitsiya-biologicheskoy-voyny-14693841.html
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биологическое оружие, геннадий онищенко, безопасность, центральная азия, снг, казахстан
Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы
В чем угроза биологических лабораторий, которые еще остались на постсоветских странах и какое отношение к ним может иметь эпидемия коронавируса? На эти и другие вопросы ответил врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
ТАШКЕНТ. 17 мая — Sputnik, Никита Чикунов.
Подконтрольные Пентагону научные лаборатории, расположенные в ряде стран СНГ и в Грузии, вызывают серьезное беспокойство официальной Москвы. В России опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в этих центрах разрабатывается биологическое оружие. Как функционируют такие учреждения, в интервью Sputnik
рассказал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Неподконтрольное оружие
На сегодняшний день самым малоконтролируемым видом оружия массового поражения остается биологическое. Формальный надзор за ним обеспечивает Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), принятая еще в 1972 году, отметил Геннадий Онищенко. По его словам, в 1990-е годы страны, подписавшие этот документ, разработали механизм контроля за соблюдением положений Концепции. Однако его ратификация была заблокирована усилиями американской стороны.
Отсутствие строгого надзора привело к тому, что на территории республик бывшего СССР стали появляться американские биологические лаборатории, деятельность которых финансируется Министерством обороны США. Такие объекты сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и на Украине.
"В этих лабораториях сидят высокопрофессиональные военные микробиологи. Конечно, они не разрабатывают что-то, предназначенное для защиты грузинских или азербайджанских детей. Они занимаются изучением природных вирусных очагов и вывозом штаммов. Их задача простая – сделать вирулентные (с высокой способностью к заражению – Sputnik) штаммы, которые могли бы легко сойти за местные".
Геннадий Онищенко
Депутат Госдумы РФ, эпидемиолог, экс-руководитель Роспотребнадзора РФ.
Особенно серьезное беспокойство в России, по словам Геннадия Онищенко, вызывает Центральная референс-лаборатория, расположенная недалеко от Алматы (Казахстан). Это учреждение оснащено самым современным оборудованием и входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.
"Лаборатория – очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", — замечает бывший глава Роспотребнадзора.
Катастрофические инфекции
В современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов "гибридной" войны, считает Геннадий Онищенко. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция.
"Мы убедились, что вирусы эффективны с точки зрения создания массового психоза, дестабилизации политической обстановки, обрушения экономик. Коронавирус нанес мировой экономике больший ущерб, чем любая война".
Геннадий Онищенко
Депутат Госдумы РФ, эпидемиолог, экс-руководитель Роспотребнадзора РФ.
В то же время доказать искусственное происхождение вируса сейчас невозможно из-за неполного контроля за работой биологических лабораторий. Проверяющим показывают лишь то, что им "можно видеть", заключает он.
"Иногда грузинских специалистов наряжают в костюмы, и они ходят по этим лабораториям. Но в самое "сердце", в самые сокровенные места – их не пускают. Какие исследования там проводятся – никто не знает, потому что это военные исследования", — резюмирует спикер.
Беспокойство Москвы
В апреле минувшего года с резким заявлением в адрес американских биологических лабораторий выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она допустила, что на этих объектах могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний в военных целях. В качестве примера Захарова привела Центр имени Ричарда Лугара в Грузии.
"Нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцами ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях", — сказала тогда представитель МИД РФ.
Позднее, в апреле 2021-го, схожее мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ", — сказал он.
Секретарь Совбеза также добавил, что в прилегающих к "мирным санэпидстанциям" районах с определенной регулярностью выявляются вспышки заболеваний, нехарактерных для этой местности.