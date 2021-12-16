https://uz.sputniknews.ru/20211216/sbornaya-uzbekistana-po-futzalu-obygrala-kazaxstantsev--video-21817385.html
Сборная Узбекистана по футзалу обыграла казахстанцев — видео
Сборная Узбекистана по футзалу обыграла казахстанцев — видео
Первый тайм узбекистанские футболисты закончили со счетом 0:3 в пользу соперников.
2021-12-16T16:39+0500
2021-12-16T16:39+0500
2021-12-16T16:42+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Нур-Султане сборная Узбекистана по футзалу выиграла второй товарищеский матч против команды Казахстана со счетом 6:4 в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ). Первый тайм узбекистанские футболисты закончили со счетом 0:3 в пользу соперников. Однако после перерыва они собрались и отправили в ворота казахстанцев пять мячей подряд в течение половины второго тайма. Затем игрок казахстанской команды Арнольд Кнауб сократил разрыв в счете, забив на 36-й минуте гол, но через две минуты узбекистанцы вновь вернули себе преимущество очередным голом.Прошедший ранее первый товарищеский матч Казахстана и Узбекистана закончился победой казахстанцев со счетом 3:1.Евро-2022 пройдет в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды) с 19 января по 6 февраля 2022 года.
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Сборная Узбекистана по футзалу обыграла казахстанцев — видео
16:39 16.12.2021 (обновлено: 16:42 16.12.2021)
Первый тайм узбекистанские футболисты закончили со счетом 0:3 в пользу соперников. Однако после перерыва они собрались и отправили в ворота противников пять мячей подряд.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
В Нур-Султане сборная Узбекистана по футзалу выиграла второй товарищеский матч против команды Казахстана со счетом 6:4 в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022, сообщает
пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Первый тайм узбекистанские футболисты закончили со счетом 0:3 в пользу соперников. Однако после перерыва они собрались и отправили в ворота казахстанцев пять мячей подряд в течение половины второго тайма. Затем игрок казахстанской команды Арнольд Кнауб сократил разрыв в счете, забив на 36-й минуте гол, но через две минуты узбекистанцы вновь вернули себе преимущество очередным голом.
Прошедший ранее первый товарищеский матч Казахстана и Узбекистана закончился победой казахстанцев со счетом 3:1.
Евро-2022 пройдет в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды) с 19 января по 6 февраля 2022 года.