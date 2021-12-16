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https://uz.sputniknews.ru/20211216/v-uzbekistane-proydet-forum-regionov-sng-21813624.html
В Узбекистане пройдет форум регионов СНГ
В Узбекистане пройдет форум регионов СНГ
Об этом договорились на заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
2021-12-16T13:07+0500
2021-12-16T13:07+0500
общество
узбекистан
снг
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Десятое заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству СНГ прошло в формате видеоконференции в среду. В заседании приняли участие представители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.Участники обсудили состояние межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, исполнение Концепции сотрудничества до 2030 года, а также рассмотрели проект новой концепции организации. Участники выступили с докладами о состоянии дел в своих странах.Председатель совета, первый заместитель министра экономического развития Узбекистана Саидкаххор Холхужаев отметил, что несмотря на пандемию, объем внешнеторгового оборота Узбекистана со странами СНГ неуклонно растет.На заседании также обсуждали концепцию проведения первого Форума регионов СНГ и решили провести его в 2022 году в Узбекистане.Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ создан 10 октября 2008 года. Главной его целью было облегчить сотрудничество и органов государственной власти и местного самоуправления. В состав Совета входят руководители министерств и ведомств, ответственных за межрегиональное и приграничное сотрудничество.Читайте также: Создание трансграничных хабов изменит структуру миграции - эксперт.
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узбекистан, снг, сотрудничество

В Узбекистане пройдет форум регионов СНГ

13:07 16.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Об этом договорились на заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Десятое заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству СНГ прошло в формате видеоконференции в среду. В заседании приняли участие представители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Участники обсудили состояние межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, исполнение Концепции сотрудничества до 2030 года, а также рассмотрели проект новой концепции организации. Участники выступили с докладами о состоянии дел в своих странах.
Председатель совета, первый заместитель министра экономического развития Узбекистана Саидкаххор Холхужаев отметил, что несмотря на пандемию, объем внешнеторгового оборота Узбекистана со странами СНГ неуклонно растет.
На заседании также обсуждали концепцию проведения первого Форума регионов СНГ и решили провести его в 2022 году в Узбекистане.
Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ создан 10 октября 2008 года. Главной его целью было облегчить сотрудничество и органов государственной власти и местного самоуправления. В состав Совета входят руководители министерств и ведомств, ответственных за межрегиональное и приграничное сотрудничество.
Читайте также: Создание трансграничных хабов изменит структуру миграции - эксперт.
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