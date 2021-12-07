https://uz.sputniknews.ru/20211207/sozdanie-transgranichnyx-xabov-s-uzbekistanom-izmenit-strukturu-migratsii--ekspert-21696857.html
Создание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт
Создание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт
В создании трансграничных хабов заинтересованы все участники проекта. Как он повлияет на постсоветское пространство и миграцию — в комментарии эксперта.
2021-12-07T22:01+0500
2021-12-07T22:01+0500
2021-12-07T22:08+0500
экономика
узбекистан
миграция
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Узбекистан делает ставку на высококвалифицированные кадры, которые смогут работать в сфере логистики и технологий, считает экономист Никита Масленников.Казахстанские власти построят четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией. Об этом сообщила пресс-служба резиденции президента Казахстана.Данный проект может существенно изменить структуру миграции в постсоветском пространстве, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.Приграничные хабы позволяют накапливать товары, и это стимулирует товарооборот РУз как с РФ (ожидается, что по итогам текущего года он составит $7 млрд), так и с Казахстаном (может достичь $4 млрд).Как объясняет Масленников, бессистемная отправка товаров обходится дороже, поскольку могут возникнуть проблемы с транспортом, плюс увеличивается скорость доставки.Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание сотрудничеству республики, прежде всего, с регионами, говорит экономист. "Плюсы такой кооперации очевидны: с государствами-соседями проще работать, — разъясняет Масленников. – Но для ее развития нужны системные решения, которые власти республики принимают уже сейчас".Речь идет о партнерстве Узбекистана и России в сфере образования – таким образом республика создает определенную демографическую "подушку", ведь создание хабов предполагает формирование рабочих мест. А деятельность хабов будет связана в первую очередь с высокотехнологичным или среднетехнологичным экспортом, то есть нужны высококвалифицированные кадры."Россия также заинтересована в совместной подготовке рабочей силы, которая будет востребована в рамках общего пространства – СНГ или ЕАЭС, с которым сближается Узбекистан, — говорит Никита Масленников. – Миграционный пик в РФ уже прошел, зато растет тенденция создания совместных проектов и предприятий, и она будет определять рынок труда в будущем".
https://uz.sputniknews.ru/20211206/predpriyatiya-kazaxstana-prinesut-v-uzbekistan-milliardnye-proekty-21671396.html
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узбекистан, миграция
Создание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт
22:01 07.12.2021 (обновлено: 22:08 07.12.2021)
В создании трансграничных хабов заинтересованы все участники проекта. Как он повлияет на постсоветское пространство и миграцию — в комментарии эксперта.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Узбекистан делает ставку на высококвалифицированные кадры, которые смогут работать в сфере логистики и технологий, считает экономист Никита Масленников.
Казахстанские власти построят
четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией. Об этом сообщила пресс-служба резиденции президента Казахстана.
Данный проект может существенно изменить структуру миграции в постсоветском пространстве, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.
"Сеть трансграничных хабов важна для инфраструктурного обеспечения по экономическому взаимодействию между Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией, — заявил эксперт в комментарии Sputnik Узбекистан. – Дело в том, что хабы позволят снизить транзакционные издержки на перемещение товаров, а значит, повысить интенсивность товарных потоков".
Приграничные хабы позволяют накапливать товары, и это стимулирует товарооборот РУз как с РФ (ожидается, что по итогам текущего года он составит $7 млрд), так и с Казахстаном (может достичь $4 млрд).
Как объясняет Масленников, бессистемная отправка товаров обходится дороже, поскольку могут возникнуть проблемы с транспортом, плюс увеличивается скорость доставки.
"Грубо говоря, инфраструктурный дефицит (отсутствие хабов. – Sputnik) сдерживает торговлю", — считает эксперт.
Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание сотрудничеству республики, прежде всего, с регионами, говорит экономист. "Плюсы такой кооперации очевидны: с государствами-соседями проще работать, — разъясняет Масленников. – Но для ее развития нужны системные решения, которые власти республики принимают уже сейчас".
Речь идет о партнерстве Узбекистана и России в сфере образования – таким образом республика создает определенную демографическую "подушку", ведь создание хабов предполагает формирование рабочих мест. А деятельность хабов будет связана в первую очередь с высокотехнологичным или среднетехнологичным экспортом, то есть нужны высококвалифицированные кадры.
"Россия также заинтересована в совместной подготовке рабочей силы, которая будет востребована в рамках общего пространства – СНГ или ЕАЭС, с которым сближается Узбекистан, — говорит Никита Масленников. – Миграционный пик в РФ уже прошел, зато растет тенденция создания совместных проектов и предприятий, и она будет определять рынок труда в будущем".