https://uz.sputniknews.ru/20211207/sozdanie-transgranichnyx-xabov-s-uzbekistanom-izmenit-strukturu-migratsii--ekspert-21696857.html

Создание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт

Создание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт

В создании трансграничных хабов заинтересованы все участники проекта. Как он повлияет на постсоветское пространство и миграцию — в комментарии эксперта.

2021-12-07T22:01+0500

2021-12-07T22:01+0500

2021-12-07T22:08+0500

экономика

узбекистан

миграция

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Узбекистан делает ставку на высококвалифицированные кадры, которые смогут работать в сфере логистики и технологий, считает экономист Никита Масленников.Казахстанские власти построят четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией. Об этом сообщила пресс-служба резиденции президента Казахстана.Данный проект может существенно изменить структуру миграции в постсоветском пространстве, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.Приграничные хабы позволяют накапливать товары, и это стимулирует товарооборот РУз как с РФ (ожидается, что по итогам текущего года он составит $7 млрд), так и с Казахстаном (может достичь $4 млрд).Как объясняет Масленников, бессистемная отправка товаров обходится дороже, поскольку могут возникнуть проблемы с транспортом, плюс увеличивается скорость доставки.Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание сотрудничеству республики, прежде всего, с регионами, говорит экономист. "Плюсы такой кооперации очевидны: с государствами-соседями проще работать, — разъясняет Масленников. – Но для ее развития нужны системные решения, которые власти республики принимают уже сейчас".Речь идет о партнерстве Узбекистана и России в сфере образования – таким образом республика создает определенную демографическую "подушку", ведь создание хабов предполагает формирование рабочих мест. А деятельность хабов будет связана в первую очередь с высокотехнологичным или среднетехнологичным экспортом, то есть нужны высококвалифицированные кадры."Россия также заинтересована в совместной подготовке рабочей силы, которая будет востребована в рамках общего пространства – СНГ или ЕАЭС, с которым сближается Узбекистан, — говорит Никита Масленников. – Миграционный пик в РФ уже прошел, зато растет тенденция создания совместных проектов и предприятий, и она будет определять рынок труда в будущем".

https://uz.sputniknews.ru/20211206/predpriyatiya-kazaxstana-prinesut-v-uzbekistan-milliardnye-proekty-21671396.html

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