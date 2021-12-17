https://uz.sputniknews.ru/20211217/chastnye-punkty-obmena-valyut-mogut-poyavitsya-v-uzbekistane-21826396.html
Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
Проект поможет пресечь нелегальную торговлю валютой и организует для населения качественные услуги по круглосуточному обмену.
2021-12-17T12:38+0500
2021-12-17T12:38+0500
2021-12-17T12:42+0500
общество
валюта
обмен валюты
проект закона
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане могут разрешить частные пункты обмена валют, инициатива предусмотрена проектом постановления президента. В рамках документа, в следующем году Минфин, Центробанк и Минэкономразвития разработают пакет нормативно–правовых документов, направленных на регулирование деятельности частных пунктов обмены валюты.По ожиданиям, проект поможет пресечь нелегальную торговлю валютой и организует для населения качественные услуги по круглосуточному обмену.В Узбекистане банкоматы временно прекратили обмен иностранной валюты >>В конце ноября депутат Расул Кушербаев записал видео, в котором рассказал, что в течение часа искал пункты обмена валюты в городе Янгиюле, но все они были закрыты. В результате ему пришлось воспользоваться услугами черных валютчиков. В Министерстве юстиции жестко осудили его действия. В госструктуре назвали публичное нарушение закона сигналом обществу о том, что можно пойти против установленных правил.Читайте также:В Узбекистане стало больше банкоматов и платежных терминалов — ЦБ >>К чему приведут новые правила валютных операций в Узбекистане — финансист >>
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валюта, обмен валюты, проект закона
Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
12:38 17.12.2021 (обновлено: 12:42 17.12.2021)
По ожиданиям, проект поможет пресечь нелегальную торговлю валютой и организует для населения качественные услуги по круглосуточному обмену.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
В Узбекистане могут разрешить частные пункты обмена валют, инициатива предусмотрена проектом постановления
президента.
В рамках документа, в следующем году Минфин, Центробанк и Минэкономразвития разработают пакет нормативно–правовых документов, направленных на регулирование деятельности частных пунктов обмены валюты.
По ожиданиям, проект поможет пресечь нелегальную торговлю валютой и организует для населения качественные услуги по круглосуточному обмену.
В конце ноября депутат Расул Кушербаев записал видео, в котором рассказал, что в течение часа искал пункты обмена валюты в городе Янгиюле, но все они были закрыты. В результате ему пришлось воспользоваться услугами черных валютчиков. В Министерстве юстиции жестко осудили
его действия. В госструктуре назвали публичное нарушение закона сигналом обществу о том, что можно пойти против установленных правил.