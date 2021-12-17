https://uz.sputniknews.ru/20211217/genassambleya--oon-prinyala-rossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-21823523.html

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Документ призывает страны устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-17T09:36+0500

2021-12-17T09:36+0500

2021-12-17T09:36+0500

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резолюция

права человека

нацизм

генассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает РИА Новости.Отмечается, что за документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49 государств. США и Украина были против.Бессовестные и лживые — Путин о попытках реабилитации и героизации нацистов >>Согласно резолюции, странам рекомендуется принять необходимые меры в соответствии с международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания совершенных в этот период военных преступлений и против человечности. К тому же документ призывает страны устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства. Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Они считают совершенно недопустимым нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены >>Кроме того, в документе осуждается использование образовательных материалов, нацеленных на пропаганду расизма, дискриминации, ненависти и насилия на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.В декабре 2020 года Генассамблея ООН уже принимала российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. Тогда документ одобрили 130 стран, 51 государство воздержалось. Против проголосовали только Украина и США.

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резолюция, права человека, нацизм, генассамблея оон