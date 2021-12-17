https://uz.sputniknews.ru/20211217/novye-kupyury-resheno-perevypustit-iz-za-oshibki-tsentralnogo-banka-21833853.html
Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
При этом регулятор официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
2021-12-17T19:13+0500
2021-12-17T19:13+0500
2021-12-17T19:13+0500
общество
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
купюра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/17/9051768_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_22fc8b975543053eced40f7bd541ea06.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Центробанке перепутали название исторического объекта, размещенного на новой купюре номиналом в 50 000 сумов. Деньги планировали выпустить в оборот 22 декабря.Неточность заметили пользователи сети после того, как регулятор анонсировал в СМИ выпуск новых банкнот. Мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на купюре, подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи. При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время."В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", – отметили в пресс-службе Центробанка.Напомним, несмотря на выпуск новых, купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/17/9051768_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a6f32cba85854a5f6682513bb7ebd607.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, центральный банк республики узбекистан, купюра
Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Центробанке перепутали название исторического объекта, размещенного на новой купюре номиналом в 50 000 сумов. Деньги планировали выпустить в оборот 22 декабря.
Неточность заметили пользователи сети после того, как регулятор анонсировал
в СМИ выпуск новых банкнот. Мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на купюре, подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи.
При этом Центробанк официально поблагодарил
нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
"В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", – отметили в пресс-службе Центробанка.
Напомним, несмотря на выпуск новых, купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.