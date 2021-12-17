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https://uz.sputniknews.ru/20211217/novye-kupyury-resheno-perevypustit-iz-za-oshibki-tsentralnogo-banka-21833853.html
Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
При этом регулятор официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
2021-12-17T19:13+0500
2021-12-17T19:13+0500
общество
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
купюра
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Центробанке перепутали название исторического объекта, размещенного на новой купюре номиналом в 50 000 сумов. Деньги планировали выпустить в оборот 22 декабря.Неточность заметили пользователи сети после того, как регулятор анонсировал в СМИ выпуск новых банкнот. Мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на купюре, подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи. При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время."В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", – отметили в пресс-службе Центробанка.Напомним, несмотря на выпуск новых, купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.
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узбекистан, центральный банк республики узбекистан, купюра

Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка

19:13 17.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦентральный банк Узбекистана
Центральный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Центробанке перепутали название исторического объекта, размещенного на новой купюре номиналом в 50 000 сумов. Деньги планировали выпустить в оборот 22 декабря.
Неточность заметили пользователи сети после того, как регулятор анонсировал в СМИ выпуск новых банкнот. Мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на купюре, подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи.
При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.
"В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", – отметили в пресс-службе Центробанка.
Напомним, несмотря на выпуск новых, купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.
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