https://uz.sputniknews.ru/20211217/novye-kupyury-resheno-perevypustit-iz-za-oshibki-tsentralnogo-banka-21833853.html

Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка

Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка

При этом регулятор официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время.

2021-12-17T19:13+0500

2021-12-17T19:13+0500

2021-12-17T19:13+0500

общество

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

купюра

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Центробанке перепутали название исторического объекта, размещенного на новой купюре номиналом в 50 000 сумов. Деньги планировали выпустить в оборот 22 декабря.Неточность заметили пользователи сети после того, как регулятор анонсировал в СМИ выпуск новых банкнот. Мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на купюре, подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи. При этом Центробанк официально поблагодарил нашедших ошибку и обещал исправить ее в ближайшее время."В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", – отметили в пресс-службе Центробанка.Напомним, несмотря на выпуск новых, купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.

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узбекистан, центральный банк республики узбекистан, купюра