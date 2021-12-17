https://uz.sputniknews.ru/20211217/premer-yaponii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-v-osake--21831709.html

Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке

Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке

Политик также подчеркнул, что необходимо разобраться в причинах случившегося и сделать все для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-17T17:46+0500

2021-12-17T17:46+0500

2021-12-17T17:47+0500

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в городе Осака, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию брифинга. Премьер также подчеркнул, что необходимо разобраться в причинах случившегося и сделать все для предотвращения подобных инцидентов в будущем. При пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), 27 из них находились в критическом состоянии. Позже появилась информация о кончине 24-х граждан. Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: северный пригород Афин горит в огне >>Утром 17 декабря в центре Осаки загорелся 4-й этаж многоквартирного дома. На место происшествия прибыли 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Общими усилиями пожар был ликвидирован. В настоящее время полиция проводит расследование дела по подозрению в поджоге. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за жидкости, вытекшей из бумажного пакета пожилого мужчины.

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япония, пожар, премьер-министр, гибель