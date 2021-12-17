https://uz.sputniknews.ru/20211217/uzbekistanets-vystupil-na-testax-formuly-4-v-oae-21829679.html

Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ

Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ

Юный спортсмен Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе в Дубае.

2021-12-17T15:18+0500

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Юный узбекистанский спортсмен впервые выступил на тестах Формулы-4 в Дубае.Шестнадцатилетний картингист Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе Дубаи Автодром, показав 18-й результат (лучшее время на круге - 1'30”363). Вероятнее всего, спортсмен "обкатывал" машину второго поколения Tatuus f4.Как сообщает официальный сайт первенства, Чемпионат Формулы-4 в ОАЭ проводится в шестой раз. Двадцать гонок чемпионата проводятся на двух гоночных трассах – Автодром Дубая и Яс-Марина. Участие в нем могут принимать спортсмены 15 лет и старше.Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение о проведении гонок класса Формула-4 в 2013 году как промежуточной "ступени" между картингом и профессиональными автогонками класса Формула-3.В этом году Исмоилхуджа Ахмедходжаевтакже принимал участие в Чемпионате Европы по картингу CIK-FIA 2021№ Он выступал в классе KZ2 за итальянскую команду Birel ART Racing Srl и среди новичков занял 61-е место.Помимо картинга Исмоилхуджа увлекается рисованием. В 2017 году в Ташкенте прошла его персональная выставка, центральное место на которой занимала картина "Скорость", где он отобразил свои ощущения во время гонок.Читайте также: Узбекистанские спортсмены начали подготовку к зимним ОИ в Пекине

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