https://uz.sputniknews.ru/20211217/uzbekistanets-vystupil-na-testax-formuly-4-v-oae-21829679.html
Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
Юный спортсмен Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе в Дубае.
2021-12-17T15:18+0500
2021-12-17T15:18+0500
2021-12-17T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Юный узбекистанский спортсмен впервые выступил на тестах Формулы-4 в Дубае.Шестнадцатилетний картингист Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе Дубаи Автодром, показав 18-й результат (лучшее время на круге - 1'30”363). Вероятнее всего, спортсмен "обкатывал" машину второго поколения Tatuus f4.Как сообщает официальный сайт первенства, Чемпионат Формулы-4 в ОАЭ проводится в шестой раз. Двадцать гонок чемпионата проводятся на двух гоночных трассах – Автодром Дубая и Яс-Марина. Участие в нем могут принимать спортсмены 15 лет и старше.Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение о проведении гонок класса Формула-4 в 2013 году как промежуточной "ступени" между картингом и профессиональными автогонками класса Формула-3.В этом году Исмоилхуджа Ахмедходжаевтакже принимал участие в Чемпионате Европы по картингу CIK-FIA 2021№ Он выступал в классе KZ2 за итальянскую команду Birel ART Racing Srl и среди новичков занял 61-е место.Помимо картинга Исмоилхуджа увлекается рисованием. В 2017 году в Ташкенте прошла его персональная выставка, центральное место на которой занимала картина "Скорость", где он отобразил свои ощущения во время гонок.Читайте также: Узбекистанские спортсмены начали подготовку к зимним ОИ в Пекине
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Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
15:18 17.12.2021 (обновлено: 15:19 17.12.2021)
Юный спортсмен Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе в Дубае.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Юный узбекистанский спортсмен впервые выступил на тестах Формулы-4 в Дубае.
Шестнадцатилетний картингист Исмоилхуджа Ахмедходжаев проехал 11 кругов на трассе Дубаи Автодром, показав 18-й результат (лучшее время на круге - 1'30”363). Вероятнее всего, спортсмен "обкатывал" машину второго поколения Tatuus f4.
Как сообщает официальный сайт
первенства, Чемпионат Формулы-4 в ОАЭ проводится в шестой раз. Двадцать гонок чемпионата проводятся на двух гоночных трассах – Автодром Дубая и Яс-Марина. Участие в нем могут принимать спортсмены 15 лет и старше.
Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение о проведении гонок класса Формула-4 в 2013 году как промежуточной "ступени" между картингом и профессиональными автогонками класса Формула-3.
В этом году Исмоилхуджа Ахмедходжаевтакже принимал участие в Чемпионате Европы по картингу CIK-FIA 2021№ Он выступал в классе KZ2 за итальянскую команду Birel ART Racing Srl и среди новичков занял 61-е место.
Помимо картинга Исмоилхуджа увлекается рисованием. В 2017 году в Ташкенте прошла его персональная выставка, центральное место на которой занимала картина "Скорость", где он отобразил свои ощущения во время гонок.