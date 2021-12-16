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Узбекистанские спортсмены начали подготовку к Зимним ОИ в Пекине
Узбекистанские спортсмены начали подготовку к Зимним ОИ в Пекине
По данным НОК, Узбекистан примет участие в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом.
2021-12-16T17:29+0500
2021-12-16T18:01+0500
спорт
узбекистан
зимние олимпийские игры в пекине-2022
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистанские спортсмены приступили к подготовке ХXIV Зимних Олимпийских игр (ОИ), которые стартуют 4 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. Квалификационные соревнования проходят на российских горнолыжных трассах "Абзаково" и "Магнитогорск". В конце декабря тренировочные мероприятия также пройдут в Иране.В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады &gt;&gt;По данным НОК, Узбекистан заявлен в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом. Основными претендентами на участие в пекинской Олимпиаде являются Комилжон Тухтаев и Ковалева Валерия. Их дублерами стали Арман Гаюпов и Рано Раимкулова. Ранее стало известно, что узбекистанский горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Во время выступления в квалификационных соревнованиях спортсмен набрал необходимую сумму очков. Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине &gt;&gt;XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.Читайте также: 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине - фотолента &gt;&gt;Иностранных болельщиков не допустят на зимнюю Олимпиаду в Пекине &gt;&gt;
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узбекистан, зимние олимпийские игры в пекине-2022

Узбекистанские спортсмены начали подготовку к Зимним ОИ в Пекине

17:29 16.12.2021 (обновлено: 18:01 16.12.2021)
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПодготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
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Квалификационные соревнования проходят на российских горнолыжных трассах "Абзаково" и "Магнитогорск". В конце декабря тренировочные мероприятия также пройдут в Иране.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистанские спортсмены приступили к подготовке ХXIV Зимних Олимпийских игр (ОИ), которые стартуют 4 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
Квалификационные соревнования проходят на российских горнолыжных трассах "Абзаково" и "Магнитогорск". В конце декабря тренировочные мероприятия также пройдут в Иране.
В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады >>
По данным НОК, Узбекистан заявлен в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом. Основными претендентами на участие в пекинской Олимпиаде являются Комилжон Тухтаев и Ковалева Валерия. Их дублерами стали Арман Гаюпов и Рано Раимкулова.
Ранее стало известно, что узбекистанский горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Во время выступления в квалификационных соревнованиях спортсмен набрал необходимую сумму очков.
Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине >>
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
Читайте также:
100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине - фотолента >>
Иностранных болельщиков не допустят на зимнюю Олимпиаду в Пекине >>
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