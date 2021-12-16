https://uz.sputniknews.ru/20211216/uzbekistanskie-sportsmeny-nachali-podgotovku-k-zimnim-oi-v-pekine-21818774.html

Узбекистанские спортсмены начали подготовку к Зимним ОИ в Пекине

Узбекистанские спортсмены начали подготовку к Зимним ОИ в Пекине

По данным НОК, Узбекистан примет участие в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом.

2021-12-16T17:29+0500

2021-12-16T17:29+0500

2021-12-16T18:01+0500

спорт

узбекистан

зимние олимпийские игры в пекине-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/10/21818545_0:303:3038:2012_1920x0_80_0_0_14d97402137b66df3ea4aa24e492597c.jpg

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистанские спортсмены приступили к подготовке ХXIV Зимних Олимпийских игр (ОИ), которые стартуют 4 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. Квалификационные соревнования проходят на российских горнолыжных трассах "Абзаково" и "Магнитогорск". В конце декабря тренировочные мероприятия также пройдут в Иране.В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады >>По данным НОК, Узбекистан заявлен в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом. Основными претендентами на участие в пекинской Олимпиаде являются Комилжон Тухтаев и Ковалева Валерия. Их дублерами стали Арман Гаюпов и Рано Раимкулова. Ранее стало известно, что узбекистанский горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Во время выступления в квалификационных соревнованиях спортсмен набрал необходимую сумму очков. Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине >>XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.Читайте также: 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине - фотолента >>Иностранных болельщиков не допустят на зимнюю Олимпиаду в Пекине >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, зимние олимпийские игры в пекине-2022