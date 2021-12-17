https://uz.sputniknews.ru/20211217/v-rfpi-rasskazali-deystvuet-li-sputnik-v-protiv-omikrona-21833191.html

В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона

В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона

Центр имени Гамалеи проверил эффективность вакцины против нового штамма вируса.

2021-12-17T18:21+0500

2021-12-17T18:21+0500

2021-12-17T18:21+0500

россия

рфпи

вакцина "спутник v"

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Предварительные результаты исследования центра имени Гамалеи показали, что "Спутник V" эффективен против штамма "омикрон".Ожидается, что вакцина обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).По данным фонда, российская вакцина показала гораздо меньше падение вируснейтрализующей активности, чем другие ведущие вакцины. По сравнению с мРНК вакцинами это снижение в 3-7 раз меньше.Всемирная организация здравоохранения может одобрить использование "Спутника V" уже в первом квартале 2022 года. Препарат признан более чем в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, эффективность вакцины составила 97,6%.Читайте также: Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России

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рфпи, вакцина "спутник v", штамм-омикрон