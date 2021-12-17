https://uz.sputniknews.ru/20211217/v-rfpi-rasskazali-deystvuet-li-sputnik-v-protiv-omikrona-21833191.html
В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона
В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона
Центр имени Гамалеи проверил эффективность вакцины против нового штамма вируса.
2021-12-17T18:21+0500
2021-12-17T18:21+0500
2021-12-17T18:21+0500
россия
рфпи
вакцина "спутник v"
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Предварительные результаты исследования центра имени Гамалеи показали, что "Спутник V" эффективен против штамма "омикрон".Ожидается, что вакцина обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).По данным фонда, российская вакцина показала гораздо меньше падение вируснейтрализующей активности, чем другие ведущие вакцины. По сравнению с мРНК вакцинами это снижение в 3-7 раз меньше.Всемирная организация здравоохранения может одобрить использование "Спутника V" уже в первом квартале 2022 года. Препарат признан более чем в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, эффективность вакцины составила 97,6%.Читайте также: Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
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рфпи, вакцина "спутник v", штамм-омикрон
В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона
Центр имени Гамалеи проверил эффективность вакцины против нового штамма вируса.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Предварительные результаты исследования центра имени Гамалеи показали, что "Спутник V" эффективен против штамма "омикрон".
Ожидается, что вакцина обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность (ВНА) против штамма "омикрон" и, как ожидается, обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации", - говорится в сообщении.
По данным фонда, российская вакцина показала гораздо меньше падение вируснейтрализующей активности, чем другие ведущие вакцины. По сравнению с мРНК вакцинами это снижение в 3-7 раз меньше.
"Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является решением для повышения эффективности других вакцин, в том числе против штамма "омикрон", а также увеличения периода действия защиты. Делает иммунный ответ более продолжительным, чем 3 месяца у мРНК", - добавили в фонде.
Всемирная организация здравоохранения может одобрить использование "Спутника V" уже в первом квартале 2022 года. Препарат признан более чем в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, эффективность вакцины составила 97,6%.