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https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekistan-zaxotel-detskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-iz-rossii-21719206.html
Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
Речь идет о препарате против коронавируса, который ученые разработают для детей от шести лет.
2021-12-09T11:57+0500
2021-12-09T11:58+0500
общество
вакцина
узбекистан
дети
ученые
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Узбекистана проявляют интерес к "детской вакцине" против коронавируса, которую разрабатывают в России.Препарат могут начать применять в республике в случае ее успешных испытаний и регистрации.Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.По его мнению, такая вакцинация очень важна, поскольку сформированный иммунный ответ в этом возрасте будет сказываться на дальнейшем здоровье человека.Отабеков напомнил, что сейчас в Узбекистане на добровольной основе против коронавируса прививаются подростки от 12 до 18 лет. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-uzbekistane-vaktsinirovalis-84-naseleniya-starshe-18-let-21717754.html
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вакцина, узбекистан, дети, ученые

Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России

11:57 09.12.2021 (обновлено: 11:58 09.12.2021)
© Pexels / Nataliya VaitkevichПузырек с вакциной
Пузырек с вакциной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Pexels / Nataliya Vaitkevich
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Речь идет о препарате против коронавируса, который ученые разработают для детей от шести лет.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Узбекистана проявляют интерес к "детской вакцине" против коронавируса, которую разрабатывают в России.
Препарат могут начать применять в республике в случае ее успешных испытаний и регистрации.
Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.

"Естественно, все сообщения о новых вакцинах нас интересуют. Если клинические испытания будут подтверждены соответствующим протоколами, то мы тоже готовы вакцинировать", — сказал Отабеков в беседе с РИА Новости.

По его мнению, такая вакцинация очень важна, поскольку сформированный иммунный ответ в этом возрасте будет сказываться на дальнейшем здоровье человека.
Отабеков напомнил, что сейчас в Узбекистане на добровольной основе против коронавируса прививаются подростки от 12 до 18 лет.
"А в дальнейшем, может быть, появится такой момент, что мы будем вынуждены прививать их в обязательном порядке", — добавил замглавы СЭС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
Вакцинация - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
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