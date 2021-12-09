https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekistan-zaxotel-detskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-iz-rossii-21719206.html

Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России

Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России

Речь идет о препарате против коронавируса, который ученые разработают для детей от шести лет.

2021-12-09T11:57+0500

2021-12-09T11:57+0500

2021-12-09T11:58+0500

общество

вакцина

узбекистан

дети

ученые

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Узбекистана проявляют интерес к "детской вакцине" против коронавируса, которую разрабатывают в России.Препарат могут начать применять в республике в случае ее успешных испытаний и регистрации.Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.По его мнению, такая вакцинация очень важна, поскольку сформированный иммунный ответ в этом возрасте будет сказываться на дальнейшем здоровье человека.Отабеков напомнил, что сейчас в Узбекистане на добровольной основе против коронавируса прививаются подростки от 12 до 18 лет. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-uzbekistane-vaktsinirovalis-84-naseleniya-starshe-18-let-21717754.html

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