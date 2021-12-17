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Видео: устроивший массовую стрельбу в Казани раскаялся в содеянном
Видео: устроивший массовую стрельбу в Казани раскаялся в содеянном
Экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит пожизненный тюремный срок.
2021-12-17T20:15+0500
2021-12-17T20:15+0500
происшествия
казань
убийство
стрельба
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев извинился за свое преступление перед родственниками погибших и пострадавших.Соответствующие кадры появились в распоряжении местного издания "Реальное время", передает РИА Новости.Вину Галявиев признает по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается."Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", — признается он.Галявиева обвиняют в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, в покушении на убийства, в изготовлении взрывного устройства и в умышленном повреждении имущества. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит пожизненный тюремный срок.По версии следствия, молодой человек устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Массовое убийство в Казани 11 мая стало крупнейшим подобным преступлением за последнее время: жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и двое взрослых. Еще 24 человека были ранены.
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казань, убийство, стрельба

Видео: устроивший массовую стрельбу в Казани раскаялся в содеянном

20:15 17.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани
Избрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит пожизненный тюремный срок.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев извинился за свое преступление перед родственниками погибших и пострадавших.
Соответствующие кадры появились в распоряжении местного издания "Реальное время", передает РИА Новости.
Вину Галявиев признает по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается.
"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", — признается он.
Галявиева обвиняют в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, в покушении на убийства, в изготовлении взрывного устройства и в умышленном повреждении имущества.
Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит пожизненный тюремный срок.
По версии следствия, молодой человек устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Массовое убийство в Казани 11 мая стало крупнейшим подобным преступлением за последнее время: жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и двое взрослых. Еще 24 человека были ранены.
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