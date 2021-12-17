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Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья
Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья
В составе некоторых сладких продуктах отсутствует сочетание простых сахаров и жира, поэтому их спокойно могут употреблять люди, соблюдающие диету с целью похудения.
2021-12-17T08:00+0500
2021-12-17T08:00+0500
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В определенных случаях шоколад могут позволить себе даже люди, находящиеся на строгой диете. Об этом заявила эндокринолог-диетолог Виктория Гончар, составившая список сладостей, который не несут вреда ни для фигуры, ни для здоровья.Речь идет о шоколаде с содержанием какао-бобов 99%, в котором нет сахара – такой шоколад можно есть каждый день в объеме двух-трех долек. Также можно смело употреблять в пищу в умеренных количествах пастилу, зефир и мармелад.Также врач рекомендует обратить внимание на курагу, чернослив, а также инжир. Но следует помнить, что гликемический индекс этих сухофруктов высок. "Бесконтрольно их употреблять нельзя", — говорит специалист.Самыми легкими десертами остаются несладкие фрукты – яблоки, киви, грейпфруты, апельсины и мандарины. К слову, важно помнить о противопоказаниях, присущих любому продукту. Например, если человек страдает гастритом или панкреатитом, ему можно советовать только пастилу, мармелад и зефир – эти продукты не травмируют органы желудочно-кишечного тракта. А от остальных сладостей во время обострения лучше отказаться.Читайте также: Диетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году
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здоровье, диета, похудение, врач

Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья

08:00 17.12.2021
© Fotolia / M.studioШоколад
Шоколад - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Fotolia / M.studio
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В составе некоторых сладких продуктов отсутствует сочетание простых сахаров и жира, поэтому их спокойно могут употреблять люди, соблюдающие диету с целью похудения.
В определенных случаях шоколад могут позволить себе даже люди, находящиеся на строгой диете. Об этом заявила эндокринолог-диетолог Виктория Гончар, составившая список сладостей, который не несут вреда ни для фигуры, ни для здоровья.
Речь идет о шоколаде с содержанием какао-бобов 99%, в котором нет сахара – такой шоколад можно есть каждый день в объеме двух-трех долек. Также можно смело употреблять в пищу в умеренных количествах пастилу, зефир и мармелад.

"В этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира", — объясняет Виктория Гончар.

Также врач рекомендует обратить внимание на курагу, чернослив, а также инжир. Но следует помнить, что гликемический индекс этих сухофруктов высок. "Бесконтрольно их употреблять нельзя", — говорит специалист.
Самыми легкими десертами остаются несладкие фрукты – яблоки, киви, грейпфруты, апельсины и мандарины. К слову, важно помнить о противопоказаниях, присущих любому продукту. Например, если человек страдает гастритом или панкреатитом, ему можно советовать только пастилу, мармелад и зефир – эти продукты не травмируют органы желудочно-кишечного тракта. А от остальных сладостей во время обострения лучше отказаться.
Читайте также: Диетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году
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