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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Диетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году
Диетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году
Как изменить свой рацион так, чтобы любимое платье было по фигуре, читайте в материале.
2021-12-11T22:00+0500
2021-12-11T22:00+0500
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новый год
диетолог
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Новый год уже совсем близко, однако время похудеть еще есть.Как это сделать так, чтобы не пострадало здоровье? Секретами поделилась кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.Прежде всего, важно понимать психологическую составляющую желания сбросить пару лишних килограммов. Соломатина убеждена: женщины вовсе не хотят начинать новую жизнь или резко менять свою внешность.Ими движет в большинстве случаев куда более простое желание: чтобы платье, которое хотелось бы надеть на праздник, соответствовало фигуре.Соломатина подчеркнула: коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд."Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое (избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры. — Sputnik), а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность. Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя", — добавила медик.Также следует присмотреться к овощным блюдам — они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника.Из-за этого у одних вес увеличивается при одинаковом количестве потребляемой пищи, а у других — нет, заключила диетолог.Читайте также:Ученые раскрыли оптимальную диету для похудения &gt;&gt;Какие продукты незаменимы для костей и зубов &gt;&gt;
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новый год, диетолог

Диетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году

22:00 11.12.2021
© Fotolia / ShutterDivisionДевушка измеряет талию сантиметром
Девушка измеряет талию сантиметром - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Fotolia / ShutterDivision
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Как изменить свой рацион так, чтобы любимое платье было по фигуре, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Новый год уже совсем близко, однако время похудеть еще есть.
Как это сделать так, чтобы не пострадало здоровье? Секретами поделилась кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.
Прежде всего, важно понимать психологическую составляющую желания сбросить пару лишних килограммов. Соломатина убеждена: женщины вовсе не хотят начинать новую жизнь или резко менять свою внешность.
Ими движет в большинстве случаев куда более простое желание: чтобы платье, которое хотелось бы надеть на праздник, соответствовало фигуре.
"Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм", — сказала диетолог.
Соломатина подчеркнула: коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд.
"Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое (избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры. — Sputnik), а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность. Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя", — добавила медик.
Также следует присмотреться к овощным блюдам — они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника.
"Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка", — объяснила Соломатина.
Из-за этого у одних вес увеличивается при одинаковом количестве потребляемой пищи, а у других — нет, заключила диетолог.
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