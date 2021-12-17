https://uz.sputniknews.ru/20211217/znamenityy-rossiyskiy-dirijer-stal-xudrukom-i-glavnym-dirijerom-gabta-21836503.html
Знаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа.
Знаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа.
Первой работой Дениса Власенко в новой должности станет опера Джузеппе Верди "Травиата".
2021-12-17T22:30+0500
2021-12-17T22:30+0500
2021-12-17T22:30+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Государственный Академический Большой театр им. А. Навои объявил о назначении известного российского дирижёра Дениса Власенко своим художественным руководителем и главным дирижером, об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Комментируя свое назначение, Власенко признался, что не сразу согласился на новую должность, но принял это решение по нескольким причинам, одна из которых – творческое развитие и новая ступень в карьерном росте.Ради этого решения Власенко пришлось уйти из Государственного Симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, где он проработал 10 лет, а также отказаться от гастролей.Денис Власенко начнет работу в ГАБТе оперой Джузеппе Верди "Травиата" 20 января.Директор ГАБТа Рамиз Усманов убежден, что его опыт и умение сыграют решающее значение для дальнейшего продвижения Большого театра на международной арене.В планах у маэстро в театре запланировано много интересных постановок, среди которых как, европейский, так и национальный балетный и оперный репертуар. Власенко обладает многолетним международным опытом дирижирования и выступления с крупнейшими звездами оперы как на концертных эстрадах и театральных подмостках, так и в отмеченных многочисленными наградами записях.СправкаДенис Власенко – один из самых ярких молодых российских дирижеров Денис Власенко родился в Москве в семье музыкантов. Окончив Хоровое училище имени А. В. Свешникова и Академию хорового искусства имени В. С. Попова, получил образование как оперно-симфонический дирижер в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях у профессоров Владимира Понькина и Александра Титова. В 2010 году выиграл конкурс среди дирижеров в Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.Среди его оперных ангажементов и выступлений в театрах мира: гала - концерт в Большом театре России, концерты с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в Королевском театре Реал (Мадрид), в Большом театре Лисео (Барселона) и в Национальном оперном театре Узбекистана, оперы Россини "Путешествие в Реймс" и "Счастливый обман" на престижном оперном фестивале в Пезаро в театре Россини, гала-концерт в театре Карло Феличе (Генуя), "Турандот" Пуччини в театре Петруцелли (Бари), 3 разные постановки оперы "Травиата" Верди во Дворце изящных искусств (Мехико), в Михайловском театре (Санкт-Петербург) и в Национальном оперном театре Азербайджана, "Евгений Онегин" в Латвийской национальной опере (Рига), "Лючия ди Ламмермур" в театре Кальдерон (Вальядолид), "Граф Ори" Россини в концертном зале Бунка Кайкан (Токио), "Дочь полка" Доницетти на сцене БЗК им.Чайковского, "Севильский цирюльник" в театре Новая опера им. Колобова и "Аида" в Красноярском оперном театре им. Хворостовского.Вместе с оркестром Новая Россия записал музыку для церемонии Открытия и Закрытия Зимней Олимпиады в Сочи-2014. В сезоне 2016-2017 Денис Власенко - главный дирижер 4го сезона телепроекта "Большая опера" на телеканале Культура.Читайте также: Сейдулла Молдаханов: "Мне нравится играть людей разных национальностей" - видео
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мультимедиа , дирижер, опера, габт, видео
Знаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа.
Первой работой Дениса Власенко в новой должности станет опера Джузеппе Верди "Травиата".
ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik
. Государственный Академический Большой театр им. А. Навои объявил о назначении известного российского дирижёра Дениса Власенко своим художественным руководителем и главным дирижером, об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Комментируя свое назначение, Власенко признался, что не сразу согласился на новую должность, но принял это решение по нескольким причинам, одна из которых – творческое развитие и новая ступень в карьерном росте.
"Это серьёзное событие в моей жизни, на которое я не сразу согласился. Меня даже отговаривали коллеги от этого, но я принял это решение потому что меня полностью поддерживает мой друг Рамиз Бекназарович (директор ГАБТа). У нас впереди много работы и я верю, что у нас будет сплоченная команда. Вторая причина – для меня это новая ступень в моей карьере и творческом развитии. И наконец, еще один важный фактор – мне здесь хорошо: мне очень нравится Ташкент, мне нравиться люди, которые здесь живут и работают. Если всех этих факторов не было бы, я бы наверно не согласился", - сказал Власенко.
Ради этого решения Власенко пришлось уйти из Государственного Симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, где он проработал 10 лет, а также отказаться от гастролей.
"Мне пришлось сказать, что я приглашен сюда (в Ташкент), Юрий Абрамович (Башмет) меня поздравил, но очевидно, что мы не сможем дальше совмещать мою деятельность. Также поездки будут отменяться. Я думаю, что все будет органично и адекватно, конечно есть некоторые запланированные концерты, от которых я не могу отказаться, думаю всегда можно договориться, но основная моя основная деятельность будет сконцентрирована в театре этого города," - добавил он.
Денис Власенко начнет работу в ГАБТе оперой Джузеппе Верди "Травиата" 20 января.
Директор ГАБТа Рамиз Усманов убежден, что его опыт и умение сыграют решающее значение для дальнейшего продвижения Большого театра на международной арене.
"Это прекрасная возможность помочь исторической и культурно-значимой музыкальной институции вернуться к жизни после непростого периода, связанного с пандемией коронавируса. Уверен, мы вместе", - заявил Усманов.
В планах у маэстро в театре запланировано много интересных постановок, среди которых как, европейский, так и национальный балетный и оперный репертуар. Власенко обладает многолетним международным опытом дирижирования и выступления с крупнейшими звездами оперы как на концертных эстрадах и театральных подмостках, так и в отмеченных многочисленными наградами записях.
Справка
Денис Власенко – один из самых ярких молодых российских дирижеров Денис Власенко родился в Москве в семье музыкантов. Окончив Хоровое училище имени А. В. Свешникова и Академию хорового искусства имени В. С. Попова, получил образование как оперно-симфонический дирижер в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях у профессоров Владимира Понькина и Александра Титова. В 2010 году выиграл конкурс среди дирижеров в Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.
Среди его оперных ангажементов и выступлений в театрах мира: гала - концерт в Большом театре России, концерты с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в Королевском театре Реал (Мадрид), в Большом театре Лисео (Барселона) и в Национальном оперном театре Узбекистана, оперы Россини "Путешествие в Реймс" и "Счастливый обман" на престижном оперном фестивале в Пезаро в театре Россини, гала-концерт в театре Карло Феличе (Генуя), "Турандот" Пуччини в театре Петруцелли (Бари), 3 разные постановки оперы "Травиата" Верди во Дворце изящных искусств (Мехико), в Михайловском театре (Санкт-Петербург) и в Национальном оперном театре Азербайджана, "Евгений Онегин" в Латвийской национальной опере (Рига), "Лючия ди Ламмермур" в театре Кальдерон (Вальядолид), "Граф Ори" Россини в концертном зале Бунка Кайкан (Токио), "Дочь полка" Доницетти на сцене БЗК им.Чайковского, "Севильский цирюльник" в театре Новая опера им. Колобова и "Аида" в Красноярском оперном театре им. Хворостовского.
Вместе с оркестром Новая Россия записал музыку для церемонии Открытия и Закрытия Зимней Олимпиады в Сочи-2014. В сезоне 2016-2017 Денис Власенко - главный дирижер 4го сезона телепроекта "Большая опера" на телеканале Культура.