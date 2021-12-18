https://uz.sputniknews.ru/20211218/jenilsya-chempion-mira-po-boksu-murodjon-axmadaliev--21840543.html

Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео

Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео

На видеоролике видно, как спортсмен с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках он держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.

2021-12-18T16:23+0500

2021-12-18T16:23+0500

2021-12-18T16:26+0500

общество

свадьба

бокс

муроджон ахмадалиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21463538_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_c4be64395d9b17812cd67439b24bab1d.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Действующий и первый чемпион мира из Узбекистана, обладатель поясов WBA и IBF Муроджон Ахмадалиев решил жениться. Видео с его свадьбы опубликовала пресс-служба Федерации бокса республики.Видно, как он с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках спортсмен держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.К сожалению, в ведомстве не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.Женился главный бомбардир казахстанского "Барыса" Никита Михайлис >>В ноябре этого года 27-летний боксер из Намангана подтвердил свой титул, одержав десятую победу подряд на ринге в Манчестере (США). В 12-раундовом поединке узбекистанец обыграл по очкам чилийца Хосе Веласкеса: 119-109. Ему была присуждена победа единогласным решением судейской коллегии.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

свадьба, бокс, муроджон ахмадалиев