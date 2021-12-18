https://uz.sputniknews.ru/20211218/jenilsya-chempion-mira-po-boksu-murodjon-axmadaliev--21840543.html
Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
На видеоролике видно, как спортсмен с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках он держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.
2021-12-18T16:23+0500
2021-12-18T16:23+0500
2021-12-18T16:26+0500
общество
свадьба
бокс
муроджон ахмадалиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21463538_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_c4be64395d9b17812cd67439b24bab1d.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Действующий и первый чемпион мира из Узбекистана, обладатель поясов WBA и IBF Муроджон Ахмадалиев решил жениться. Видео с его свадьбы опубликовала пресс-служба Федерации бокса республики.Видно, как он с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках спортсмен держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.К сожалению, в ведомстве не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.Женился главный бомбардир казахстанского "Барыса" Никита Михайлис >>В ноябре этого года 27-летний боксер из Намангана подтвердил свой титул, одержав десятую победу подряд на ринге в Манчестере (США). В 12-раундовом поединке узбекистанец обыграл по очкам чилийца Хосе Веласкеса: 119-109. Ему была присуждена победа единогласным решением судейской коллегии.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21463538_0:119:1280:1079_1920x0_80_0_0_a6b260e718edfe5335fe410596dee7ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
свадьба, бокс, муроджон ахмадалиев
Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
16:23 18.12.2021 (обновлено: 16:26 18.12.2021)
В Федерации бокса Узбекистана не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Действующий и первый чемпион мира из Узбекистана, обладатель поясов WBA и IBF Муроджон Ахмадалиев решил жениться. Видео с его свадьбы опубликовала
пресс-служба Федерации бокса республики.
Видно, как он с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках спортсмен держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.
К сожалению, в ведомстве не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.
В ноябре этого года 27-летний боксер из Намангана подтвердил
свой титул, одержав десятую победу подряд на ринге в Манчестере (США). В 12-раундовом поединке узбекистанец обыграл по очкам чилийца Хосе Веласкеса: 119-109. Ему была присуждена победа единогласным решением судейской коллегии.