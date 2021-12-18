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Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
На видеоролике видно, как спортсмен с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках он держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.
2021-12-18T16:23+0500
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общество
свадьба
бокс
муроджон ахмадалиев
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Действующий и первый чемпион мира из Узбекистана, обладатель поясов WBA и IBF Муроджон Ахмадалиев решил жениться. Видео с его свадьбы опубликовала пресс-служба Федерации бокса республики.Видно, как он с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках спортсмен держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.К сожалению, в ведомстве не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.Женился главный бомбардир казахстанского "Барыса" Никита Михайлис &gt;&gt;В ноябре этого года 27-летний боксер из Намангана подтвердил свой титул, одержав десятую победу подряд на ринге в Манчестере (США). В 12-раундовом поединке узбекистанец обыграл по очкам чилийца Хосе Веласкеса: 119-109. Ему была присуждена победа единогласным решением судейской коллегии.
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свадьба, бокс, муроджон ахмадалиев

Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео

16:23 18.12.2021 (обновлено: 16:26 18.12.2021)
© Федерация бокса УзбекистанаМуроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан, его торжественно встретили в аэропорту.
Муроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан, его торжественно встретили в аэропорту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Федерация бокса Узбекистана
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В Федерации бокса Узбекистана не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Действующий и первый чемпион мира из Узбекистана, обладатель поясов WBA и IBF Муроджон Ахмадалиев решил жениться. Видео с его свадьбы опубликовала пресс-служба Федерации бокса республики.
Видно, как он с улыбкой на лице выходит из подъезда своего дома в сопровождении друзей. В руках спортсмен держит белоснежный букет, предназначенный для невесты.
К сожалению, в ведомстве не уточнили, кем является его избранница и где проходит торжественное событие.
Женился главный бомбардир казахстанского "Барыса" Никита Михайлис >>
В ноябре этого года 27-летний боксер из Намангана подтвердил свой титул, одержав десятую победу подряд на ринге в Манчестере (США). В 12-раундовом поединке узбекистанец обыграл по очкам чилийца Хосе Веласкеса: 119-109. Ему была присуждена победа единогласным решением судейской коллегии.
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