https://uz.sputniknews.ru/20211218/kak-prigotovit-poleznyy-mayonez--retsept-21836240.html

Как приготовить полезный майонез – рецепт

Как приготовить полезный майонез – рецепт

Необязательно отказываться от оливье и других традиционных новогодних закусок, потому что в них содержится майонез. Вместо этого можно приготовить майонез дома. Рецепт – в нашем материале.

2021-12-18T08:00+0500

2021-12-18T08:00+0500

2021-12-18T08:00+0500

это интересно

рецепт

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/11/21836173_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ccd5c30d901c1649dc1f696dce9762a2.jpg

Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма – то есть такой майонез не опасен для фигуры.Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.Ингредиенты:Приготовление:Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.Смешайте растительное и оливковое масла.В глубокую емкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.Майонез готов!Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.Читайте также: Сливочное пиво из Гарри Поттера

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, продукты