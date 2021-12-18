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Как приготовить полезный майонез – рецепт
Как приготовить полезный майонез – рецепт
Необязательно отказываться от оливье и других традиционных новогодних закусок, потому что в них содержится майонез. Вместо этого можно приготовить майонез дома. Рецепт – в нашем материале.
2021-12-18T08:00+0500
2021-12-18T08:00+0500
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Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма – то есть такой майонез не опасен для фигуры.Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.Ингредиенты:Приготовление:Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.Смешайте растительное и оливковое масла.В глубокую емкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.Майонез готов!Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.Читайте также: Сливочное пиво из Гарри Поттера
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рецепт, продукты

Как приготовить полезный майонез – рецепт

08:00 18.12.2021
© Pixabay/epicantusМайонез
Майонез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Pixabay/epicantus
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Необязательно отказываться от оливье и других традиционных новогодних закусок, потому что в них содержится майонез. Вместо этого можно приготовить майонез дома. Рецепт – в нашем материале.
Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.
Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма – то есть такой майонез не опасен для фигуры.
Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.

Ингредиенты:

яйцо куриное - 3 шт.;
горчица дижонская - 20 г;
масло оливковое - 150 г;
масло растительное - 150 г;
сок лимона - 30 г;
соль - 3 г;
сахар - 20 г.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.
Смешайте растительное и оливковое масла.
В глубокую емкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.
Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.
Майонез готов!
Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
Читайте также: Сливочное пиво из Гарри Поттера
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