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https://uz.sputniknews.ru/20211218/kak-vyglyadyat-vrednye-suxofrukty-21835927.html
Как выглядят вредные сухофрукты
Как выглядят вредные сухофрукты
О пользе или о скрытой опасности сухофруктов может рассказать их внешний вид, поэтому нужно обращать внимание на их текстуру, объясняет диетолог.
2021-12-18T07:00+0500
2021-12-18T07:00+0500
это интересно
сухофрукты
опасность
диетолог
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При выборе сухофруктов важно обращать внимание на их внешний вид. Он может предупредить о содержащейся в них скрытой опасности, считает диетолог Светлана Панченко.По текстуре и уровню блеска можно судить, как высушили и обработали сухофрукт перед тем, как выставить его на продажу, поясняет эксперт.Лучше всего брать сухофрукты без блеска, с нормальным запахом и косточками. Также стоит выбирать орехи в скорлупе, не чищенные, рекомендует Светлана Панченко.Дело в том, что многие сухофрукты обрабатывают диоксидом серы, чтобы они не темнели, выглядели более привлекательно для покупателей, а также не подвергались атакам насекомых. Однако натуральные сухофрукты блестеть не должны. Диоксид серы же может быть вредным для людей, склонных к аллергии.Читайте также: Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья
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сухофрукты, опасность, диетолог

Как выглядят вредные сухофрукты

07:00 18.12.2021
© Pixabay / beckyperren Курага
Курага - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Pixabay / beckyperren
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О пользе или о скрытой опасности сухофруктов может рассказать их внешний вид, поэтому нужно обращать внимание на их текстуру, объясняет диетолог.
При выборе сухофруктов важно обращать внимание на их внешний вид. Он может предупредить о содержащейся в них скрытой опасности, считает диетолог Светлана Панченко.
По текстуре и уровню блеска можно судить, как высушили и обработали сухофрукт перед тем, как выставить его на продажу, поясняет эксперт.
"Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин", - говорит Панченко.
Лучше всего брать сухофрукты без блеска, с нормальным запахом и косточками. Также стоит выбирать орехи в скорлупе, не чищенные, рекомендует Светлана Панченко.
Дело в том, что многие сухофрукты обрабатывают диоксидом серы, чтобы они не темнели, выглядели более привлекательно для покупателей, а также не подвергались атакам насекомых. Однако натуральные сухофрукты блестеть не должны. Диоксид серы же может быть вредным для людей, склонных к аллергии.
Читайте также: Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья
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