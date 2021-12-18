Общество
Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта
11:57 18.12.2021 (обновлено: 12:04 18.12.2021)
В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В столице началась реконструкция моста через канал Карасу. Водоток протекает вдоль улицы Ош в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Карта: мост через канал Карасу в Ташкенте
В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта.
По данным администрации, ремонтные работы продлятся до февраля 2022-го включительно.
В ноябре прошлого года Инспекция Министерства транспорта по надзору за качеством дорожного строительства провела мониторинг состояния мостов, расположенных в Узбекистане. В ходе исследования выяснилось, что опоры 26-ти путепроводов находятся в критическом состоянии из-за незаконного забора гравия, песка и щебня.
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