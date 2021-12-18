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Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта
Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта
В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
2021-12-18T11:57+0500
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общество
ремонт
мост
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В столице началась реконструкция моста через канал Карасу. Водоток протекает вдоль улицы Ош в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта. По данным администрации, ремонтные работы продлятся до февраля 2022-го включительно.В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад &gt;&gt;В ноябре прошлого года Инспекция Министерства транспорта по надзору за качеством дорожного строительства провела мониторинг состояния мостов, расположенных в Узбекистане. В ходе исследования выяснилось, что опоры 26-ти путепроводов находятся в критическом состоянии из-за незаконного забора гравия, песка и щебня.Читайте также:В Наманганской области соорудили временный мост для удобства граждан &gt;&gt;В Сурхандарье сотрудники МЧС спасли застрявшего на мосту ребенка &gt;&gt;
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ремонт, мост, хокимият ташкента

Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта

11:57 18.12.2021 (обновлено: 12:04 18.12.2021)
CC BY-SA 3.0 / Carpodacus / Водоскат на канале (преобразованном из реки) Левобережный Карасу, немного ниже начала посёлок Саксаната, у города Чирчика, Ташкентский вилоят, УзбекистанЛевобережный Карасу
Левобережный Карасу - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Carpodacus / Водоскат на канале (преобразованном из реки) Левобережный Карасу, немного ниже начала посёлок Саксаната, у города Чирчика, Ташкентский вилоят, Узбекистан
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В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В столице началась реконструкция моста через канал Карасу. Водоток протекает вдоль улицы Ош в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
© Хокимият ТашкентаКарта: мост через канал Карасу в Ташкенте
Карта: мост через канал Карасу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
Карта: мост через канал Карасу в Ташкенте
© Хокимият Ташкента
В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта.
По данным администрации, ремонтные работы продлятся до февраля 2022-го включительно.
В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад >>
В ноябре прошлого года Инспекция Министерства транспорта по надзору за качеством дорожного строительства провела мониторинг состояния мостов, расположенных в Узбекистане. В ходе исследования выяснилось, что опоры 26-ти путепроводов находятся в критическом состоянии из-за незаконного забора гравия, песка и щебня.
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