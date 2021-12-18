https://uz.sputniknews.ru/20211218/most-cherez-kanal-karasu-vremenno-zakrylsya-na-rekonstruktsiyu--karta-21838182.html

Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта

Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта

В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

2021-12-18T11:57+0500

2021-12-18T11:57+0500

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общество

ремонт

мост

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В столице началась реконструкция моста через канал Карасу. Водоток протекает вдоль улицы Ош в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. В настоящее время путепровод закрыт для движения транспорта. По данным администрации, ремонтные работы продлятся до февраля 2022-го включительно.В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад >>В ноябре прошлого года Инспекция Министерства транспорта по надзору за качеством дорожного строительства провела мониторинг состояния мостов, расположенных в Узбекистане. В ходе исследования выяснилось, что опоры 26-ти путепроводов находятся в критическом состоянии из-за незаконного забора гравия, песка и щебня.Читайте также:В Наманганской области соорудили временный мост для удобства граждан >>В Сурхандарье сотрудники МЧС спасли застрявшего на мосту ребенка >>

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ремонт, мост, хокимият ташкента