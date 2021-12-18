https://uz.sputniknews.ru/20211218/tuman-dojdi-i-sneg-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-v-voskresene-21841169.html

Туман, дожди и снег: какая погода ждет узбекистанцев в воскресенье

Туман, дожди и снег: какая погода ждет узбекистанцев в воскресенье

В Узгидрометцентре обнародовали прогноз погоды на вечер субботы и воскресенье.

2021-12-18T17:38+0500

2021-12-18T17:38+0500

2021-12-18T18:25+0500

общество

прогноз

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Узгидрометцентре обнародовали прогноз погоды на вечер субботы и воскресенье. Согласно данным метеорологов, практически по всем регионам Узбекистана средняя температура воздуха в дневные часы установится на уровне +7...+12 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет теплее — температура поднимется до +15 градусов. В Каракалпакстане и в Хорезмской области днем ожидается похолодание — воздух прогреется только до +3... +8 градусов. Узгидромет получил мобильную лабораторию контроля качества воздуха >>Ночью во многих городах Узбекистана столбик термометра опустится до 0... +5 градусов. Чуть теплее ночью будет в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — здесь температура воздуха колеблется от +4 до +9 градусов. Осадки в виде дождей и снега могут выпасть по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и Ферганской долины.Также ожидается усиление потоков воздуха до 15-20 м/с. Однако в целом ветер будет восточным с переходом на западный, его скорость достигнет только 7-12 м/с.

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