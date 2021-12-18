https://uz.sputniknews.ru/20211218/uzbekistan-vosstanovit-aeroport-v-mazari-sharife-cherez-mesyats-21841797.html

Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц

Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц

Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов.

2021-12-18T21:00+0500

2021-12-18T21:00+0500

2021-12-18T21:00+0500

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узбекистан

афганистан

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе уже через месяц, заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов. Они ремонтируют аэронавигационное, метеорологическое оборудование и взлетно-посадочную полосу. К тому же эксперты занялись восстановлением энергоснабжения воздушной гавани, передает Sputnik Афганистан.О намерении узбекистанских властей помочь с реконструкцией аэропорта в Мазари-Шарифе стало известно еще 14 ноября в ходе переговоров Исматуллы Иргашева с представителями движения "Талибан"*. Стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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