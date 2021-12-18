Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211218/uzbekistan-vosstanovit-aeroport-v-mazari-sharife-cherez-mesyats-21841797.html
Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц
Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц
Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов.
2021-12-18T21:00+0500
2021-12-18T21:00+0500
общество
узбекистан
афганистан
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0e/21347074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576387a6b7ebbcf766f794aa5c16993b.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе уже через месяц, заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов. Они ремонтируют аэронавигационное, метеорологическое оборудование и взлетно-посадочную полосу. К тому же эксперты занялись восстановлением энергоснабжения воздушной гавани, передает Sputnik Афганистан.О намерении узбекистанских властей помочь с реконструкцией аэропорта в Мазари-Шарифе стало известно еще 14 ноября в ходе переговоров Исматуллы Иргашева с представителями движения "Талибан"*. Стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0e/21347074_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2b816dafe6eaf840aee32c504978108d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, аэропорт

Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц

21:00 18.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL / MAZAR-E SHARIF INT. AIRPORTМеждународный аэропорт Мазари-Шариф
Международный аэропорт Мазари-Шариф - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL / MAZAR-E SHARIF INT. AIRPORT
Подписаться на
Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов. Они ремонтируют аэронавигационное, метеорологическое оборудование и взлетно-посадочную полосу.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе уже через месяц, заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
Для реализации проекта в Афганистан направили группу из 30 узбекских специалистов. Они ремонтируют аэронавигационное, метеорологическое оборудование и взлетно-посадочную полосу. К тому же эксперты занялись восстановлением энергоснабжения воздушной гавани, передает Sputnik Афганистан.
О намерении узбекистанских властей помочь с реконструкцией аэропорта в Мазари-Шарифе стало известно еще 14 ноября в ходе переговоров Исматуллы Иргашева с представителями движения "Талибан"*. Стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00Узбекистан восстановит аэропорт в Мазари-Шарифе через месяц
20:00Самые необычные елки на пороге 2022 года — фото
18:57По следам "Джентльменов удачи" — эксклюзивные фото
18:06На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса
17:38Туман, дожди и снег: какая погода ждет узбекистанцев в воскресенье
16:47Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео
16:23Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео
14:49США осталось безумствовать два года
14:37Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей
14:04В Самарканде вынесен жесткий приговор мужчине за убийство сына
13:44В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками
12:52Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане
12:22Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощущалось в Узбекистане
11:57Мост через канал Карасу временно закрылся на реконструкцию – карта
11:22В один из банков Ташкента сдали 5 тысяч евро в фальшивых монетах
10:52Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
10:17В Ферганской области назначен новый заместитель хокима
08:00Как приготовить полезный майонез – рецепт
07:00Как выглядят вредные сухофрукты
ВчераЗнаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа