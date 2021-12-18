Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211218/v-ferganskoy-oblasti-naznachen-novyy-zamestitel-xokima--21837407.html
В Ферганской области назначен новый заместитель хокима
В Ферганской области назначен новый заместитель хокима
Бывший замхокима Ферганской области Дилшоджон Ходжиахмедов назначен замминистра водного хозяйства – директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.
2021-12-18T10:17+0500
2021-12-18T10:20+0500
общество
ферганская область
хокимият
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1f/21173682_36:0:1766:973_1920x0_80_0_0_202096c91c2efacf29f8a5484603d150.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Заместителем хокима Ферганской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства стал Хожикузижон Исаков, сообщает пресс-служба местной администрации. Исаков родился в 1985 году в Куштепинском районе Ферганской области. Имеет высшее образование. Он окончил два вуза: Ферганский политехнический институт (2009) и Ташкентский государственный экономический университет (2013). В Фергане назначены новые руководители четырех секторов &gt;&gt;До назначения он занимал пост директора Ферганского областного филиала инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест". В 2013 году также был руководителем ООО "426-хужаликлараро ихтисослашган кучма механизациялашган колонна".Бывший замхокима Ферганской области Дилшоджон Ходжиахмедов назначен замминистра водного хозяйства – директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.Читайте также:Главу Ферганской области исключили из комитета Сената &gt;&gt;В Ферганской области сменился хоким &gt;&gt;
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1f/21173682_252:0:1549:973_1920x0_80_0_0_353381cc1b550ae5443dd50838c7a773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ферганская область, хокимият, назначение

В Ферганской области назначен новый заместитель хокима

10:17 18.12.2021 (обновлено: 10:20 18.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий АстаховМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Подписаться на
Ранее Хожикузижон Исаков занимал пост директора Ферганского областного филиала инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест".
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Заместителем хокима Ферганской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства стал Хожикузижон Исаков, сообщает пресс-служба местной администрации.
Исаков родился в 1985 году в Куштепинском районе Ферганской области. Имеет высшее образование. Он окончил два вуза: Ферганский политехнический институт (2009) и Ташкентский государственный экономический университет (2013).
В Фергане назначены новые руководители четырех секторов >>
До назначения он занимал пост директора Ферганского областного филиала инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест". В 2013 году также был руководителем ООО "426-хужаликлараро ихтисослашган кучма механизациялашган колонна".
Бывший замхокима Ферганской области Дилшоджон Ходжиахмедов назначен замминистра водного хозяйства – директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.
Читайте также:
Главу Ферганской области исключили из комитета Сената >>
В Ферганской области сменился хоким >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:22В один из банков Ташкента сдали 5 тысяч евро в фальшивых монетах
10:52Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
10:17В Ферганской области назначен новый заместитель хокима
08:00Как приготовить полезный майонез – рецепт
07:00Как выглядят вредные сухофрукты
ВчераЗнаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа
ВчераНовый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах
ВчераРазрушение ДОН - инициатива США с опасными последствиями
ВчераВидео: устроивший массовую стрельбу в Казани раскаялся в содеянном
ВчераЭрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"
ВчераНовые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
ВчераКак Узбекистан проголосовал по резолюции против героизации нацизма
ВчераВ РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона
ВчераРавшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА
ВчераПремьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
ВчераГде в Узбекистане установили главную ёлку — видео
ВчераНастоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
ВчераИсторики выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
ВчераВласти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
ВчераАэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления