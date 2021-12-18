https://uz.sputniknews.ru/20211218/v-ferganskoy-oblasti-naznachen-novyy-zamestitel-xokima--21837407.html

В Ферганской области назначен новый заместитель хокима

В Ферганской области назначен новый заместитель хокима

Бывший замхокима Ферганской области Дилшоджон Ходжиахмедов назначен замминистра водного хозяйства – директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.

2021-12-18T10:17+0500

2021-12-18T10:17+0500

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общество

ферганская область

хокимият

назначение

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Заместителем хокима Ферганской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства стал Хожикузижон Исаков, сообщает пресс-служба местной администрации. Исаков родился в 1985 году в Куштепинском районе Ферганской области. Имеет высшее образование. Он окончил два вуза: Ферганский политехнический институт (2009) и Ташкентский государственный экономический университет (2013). В Фергане назначены новые руководители четырех секторов >>До назначения он занимал пост директора Ферганского областного филиала инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест". В 2013 году также был руководителем ООО "426-хужаликлараро ихтисослашган кучма механизациялашган колонна".Бывший замхокима Ферганской области Дилшоджон Ходжиахмедов назначен замминистра водного хозяйства – директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.Читайте также:Главу Ферганской области исключили из комитета Сената >>В Ферганской области сменился хоким >>

ферганская область

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ферганская область, хокимият, назначение