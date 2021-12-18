https://uz.sputniknews.ru/20211218/v-samarkande-vynesen-jestkiy-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-syna-21839510.html
В Самарканде вынесен жесткий приговор мужчине за убийство сына
В Самарканде вынесен жесткий приговор мужчине за убийство сына
Преступление произошло во время семейной ссоры в арендованном доме. Супруга отказалась выполнять требования мужа. В ответ на это мужчина взял на руки младенца и несколько раз ударил его головой об пол.
2021-12-18T14:04+0500
2021-12-18T14:04+0500
2021-12-18T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Самаркандский суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за убийство собственного. Об этом стало известно из сюжета информационной программы "Янги Давр".Отмечается, что нерадивый отец проходил по статье 97 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Узбекистана.Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница >>Убийство произошло во время семейной ссоры в арендованном доме. Супруга отказалась выполнять требования мужа. В ответ на это мужчина взял на руки младенца и несколько раз ударил его головой об пол. От полученной травмы малыш скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, но его удалось найти по горячим следам. В зале суда он отказывался признавать свою вину и всячески отрицал предъявленные ему обвинения. Читайте также:В Самаркандской области женщина убила двух дочерей и ранила себя >>
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самарканд, убийство, приговор, суд
В Самарканде вынесен жесткий приговор мужчине за убийство сына
14:04 18.12.2021 (обновлено: 14:07 18.12.2021)
Отмечается, что нерадивый отец проходил по статье 97 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Самаркандский суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за убийство собственного. Об этом стало известно из сюжета
информационной программы "Янги Давр".
Отмечается, что нерадивый отец проходил по статье 97 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Узбекистана.
Убийство произошло во время семейной ссоры в арендованном доме. Супруга отказалась выполнять требования мужа. В ответ на это мужчина взял на руки младенца и несколько раз ударил его головой об пол. От полученной травмы малыш скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, но его удалось найти по горячим следам. В зале суда он отказывался признавать свою вину и всячески отрицал предъявленные ему обвинения.