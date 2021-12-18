https://uz.sputniknews.ru/20211218/zemletryasenie-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-oschuschalos-v-uzbekistane-21838365.html

Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощущалось в Узбекистане

Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощущалось в Узбекистане

Согласно данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, природная стихия произошла в 10.42 по местному времени.

2021-12-18T12:22+0500

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общество

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. На таджикско-кыргызской границе произошло землетрясение в 10.42 по местному времени, сообщает пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС."Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 150 км в юго-восточном направлении", - информируется в релизе.В каких регионах Узбекистана ощущались подземные толчкиВ ноябре этого года землетрясение произошло в Кыргызстане на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.

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землетрясение