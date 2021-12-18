Общество
Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощущалось в Узбекистане
12:22 18.12.2021 (обновлено: 12:24 18.12.2021)
© Motion LoopСейсмограф. Землетрясение
© Motion Loop
Согласно данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, природная стихия произошла в 10.42 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. На таджикско-кыргызской границе произошло землетрясение в 10.42 по местному времени, сообщает пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 150 км в юго-восточном направлении", - информируется в релизе.
В каких регионах Узбекистана ощущались подземные толчки
В каких регионах Узбекистана ощущались подземные толчки
Бешарыкский район: 3 балла, 49 км.
Узбекистанский район: 2-3 балла, 72 км.
город Бекабад: 2-3 балла, 72 км.
Фуркатский район: 2-3 балла, 73 км.
Сохский район: 2 балла, 83 км.
Бекабадский район: 2 балла, 83 км.
город Ширин: 2 балла, 84 км.
город Коканд: 2 балла, 87 км.
Дангаринский район: 2 балла, 89 км.
В ноябре этого года землетрясение произошло в Кыргызстане на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.