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Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты
Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты
В исследовании Ноттингемского университета участвовали 82 женщины с избыточным весом, потреблявшие одинаковые количество килокалорий.
2021-12-19T07:00+0500
2021-12-19T07:00+0500
это интересно
университет
научные исследования
диета
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Британский диетолог, доктор Майкл Мосли разработал способ по снижению веса без радикальных ограничений в рационе питания и чрезмерных тренировок, сообщает РИА Новости.Как советует Мосли, самый эффективный способ сбросить вес – изменить время ужина. Последние прием пищи должен происходить не позже 19.30.Диетолог заявил, что его точку зрения подтверждают результаты исследований Ноттингемского университета в сотрудничестве с Тегеранским университетом медицинских наук. В рамках эксперимента ученые наблюдали за 82 женщинами с избыточным весом.Половина из них ужинала до 19.30, а половина заканчивала ужинать позже указанного времени. При этом количество килокалорий, потребляемых ими, было одинаковым.По итогам эксперимента похудели все участницы, однако те, которые ужинали до 19.30, сбросили около семи килограммов. А женщины, завершавшие ужин позже, потеряли только 5 килограммов, рассказал Майкл Мосли.Кроме этого, привычка есть по ночам сказывается на уровне холестерина и жиров крови, добавил врач.Читайте также: Быстрый способ похудеть к Новому Году
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университет, научные исследования, диета

Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты

07:00 19.12.2021
© Pixabay/mojzagrebinfoСтройная фигура
Стройная фигура - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Pixabay/mojzagrebinfo
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В исследовании Ноттингемского университета участвовали 82 женщины с избыточным весом, потреблявшие одинаковые количество килокалорий.
Британский диетолог, доктор Майкл Мосли разработал способ по снижению веса без радикальных ограничений в рационе питания и чрезмерных тренировок, сообщает РИА Новости.
Как советует Мосли, самый эффективный способ сбросить вес – изменить время ужина. Последние прием пищи должен происходить не позже 19.30.
Диетолог заявил, что его точку зрения подтверждают результаты исследований Ноттингемского университета в сотрудничестве с Тегеранским университетом медицинских наук. В рамках эксперимента ученые наблюдали за 82 женщинами с избыточным весом.
Половина из них ужинала до 19.30, а половина заканчивала ужинать позже указанного времени. При этом количество килокалорий, потребляемых ими, было одинаковым.
По итогам эксперимента похудели все участницы, однако те, которые ужинали до 19.30, сбросили около семи килограммов. А женщины, завершавшие ужин позже, потеряли только 5 килограммов, рассказал Майкл Мосли.
Кроме этого, привычка есть по ночам сказывается на уровне холестерина и жиров крови, добавил врач.
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