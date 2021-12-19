https://uz.sputniknews.ru/20211219/kak-sbrosit-sem-kilogrammov-bez-trenirovok-i-strogoy-diety-21836987.html

Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты

Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты

В исследовании Ноттингемского университета участвовали 82 женщины с избыточным весом, потреблявшие одинаковые количество килокалорий.

2021-12-19T07:00+0500

2021-12-19T07:00+0500

2021-12-19T07:00+0500

это интересно

университет

научные исследования

диета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/11/21836938_0:35:1920:1115_1920x0_80_0_0_ff9af4ffacedeebb3f7575346234c4e9.jpg

Британский диетолог, доктор Майкл Мосли разработал способ по снижению веса без радикальных ограничений в рационе питания и чрезмерных тренировок, сообщает РИА Новости.Как советует Мосли, самый эффективный способ сбросить вес – изменить время ужина. Последние прием пищи должен происходить не позже 19.30.Диетолог заявил, что его точку зрения подтверждают результаты исследований Ноттингемского университета в сотрудничестве с Тегеранским университетом медицинских наук. В рамках эксперимента ученые наблюдали за 82 женщинами с избыточным весом.Половина из них ужинала до 19.30, а половина заканчивала ужинать позже указанного времени. При этом количество килокалорий, потребляемых ими, было одинаковым.По итогам эксперимента похудели все участницы, однако те, которые ужинали до 19.30, сбросили около семи килограммов. А женщины, завершавшие ужин позже, потеряли только 5 килограммов, рассказал Майкл Мосли.Кроме этого, привычка есть по ночам сказывается на уровне холестерина и жиров крови, добавил врач.Читайте также: Быстрый способ похудеть к Новому Году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

университет, научные исследования, диета