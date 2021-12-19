https://uz.sputniknews.ru/20211219/kakaya-pogoda-ojidaet-uzbekistantsev-v-blijayshie-dni--prognoz-sinoptikov-21846745.html

Какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни — прогноз синоптиков

Какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни — прогноз синоптиков

Где в Узбекистане будет прохладнее всего в ближайшие дни, а где ожидается временное потепление — подробный прогноз в нашем материале.

2021-12-19T13:11+0500

2021-12-19T13:11+0500

2021-12-19T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Согласно прогнозам, на предстоящей неделе республику накроют дожди, снег и туман. Ясного неба не стоит ожидать в течении недели — во всех регионах ожидается переменная облачность. Узгидромет представил разбивку по областям. Каракалпакстан и Хорезмская областьЗавтра в регионе не ожидается осадков, 21 декабря они возможны местами, 22 декабря дожди снова отступят и 23-го вернутся вновь (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря возможно усиление до 15-20 м/с. Завтра ночью температура в регионе будет в районе 0-5° тепла, днем поднимется до +5-10°, 21 декабря ночью — 2-7° тепла, днем — 7-12° тепла, 22 декабря ночью и днем 4-9° выше нуля, 23 декабря ночью до +5°, днем до +7°.Бухарская и Навоийская областиОсадков не ожидается, лишь 21 декабря местами возможен дождь и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря возможно усиление до 15-20 м/с. Завтра воздух прогреется ночью до 2-7° тепла, днем до 10-15° тепла, 21 декабря ночью — 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, 22 декабря ночью будет до +9°, днем до +15°, 23 декабря ночью 0-5° выше нуля, днем +8-13°.Ташкентская, Самаркандская Джизакская и Сырдарьинская областиЗавтра ночью и утром местами возможен дождь, 21 декабря осадков не ожидается, 22 декабря они возможны местами, 23 декабря снова, по прогнозу, будет сухо. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря возможно усиление до 15-20 м/с. Температура завтра ночью поднимется до 7° тепла, днем 10-15° тепла, 21 декабря ночью +2 +7°, днем +13 +18°, 22 декабря ночью 2-7° выше нуля, днем +10-15°, 23 декабря ночью ожидается до 5° тепла, днем 8-13° тепла.Кашкадарьинская область20 и 23 декабря без осадков, 21-22 декабря местами возможен дождь и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 20 декабря ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла, 21 декабря ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, 22 декабря ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла, 23 декабря ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.Сурхандарьинская область20-22 декабря местами возможен дождь, 23 декабря без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 20 декабря ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла, 21 декабря ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, 22 декабря ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла, 23 декабря ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиЗавтра в регионе местами дождь, 21 декабря без осадков, 22 декабря снова ожидаются осадки, 23 декабря пройдет без них. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 20-21 декабря ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, 22-23 декабря ночью до +5° тепла, днем +7-12°.Горные районы республикиМестами пройдут осадки, 20 декабря возможны сильные, ожидается туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 21 декабря местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 20-22 декабря ночью столбики термометров опустятся до -3, днем станет теплее +5-10, 23 декабря ночью снова похолодание до - 5, днем +7.Читайте также: Туман, дожди и снег: какая погода ждет узбекистанцев в воскресенье >>

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узбекистан, узгидромет, прогноз погоды