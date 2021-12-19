https://uz.sputniknews.ru/20211219/kamilov-predlojil-razrabotat-postkonfliktnuyu-strategiyu-po-afganistanu-21849446.html

Камилов предложил разработать постконфликтную стратегию по Афганистану

Камилов предложил разработать постконфликтную стратегию по Афганистану

Участники диалога обсудили также вопросы оказания гуманитарной помощи и содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.

2021-12-19T16:30+0500

2021-12-19T16:30+0500

2021-12-19T16:34+0500

политика

афганистан

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Выступая на заседании глав внешнеполитических ведомств Диалога "Индия-Центральная Азия" в Дели, Абдулазиз Камилов высказался о поведении государств региона в отношении Афганистана, передает пресс-служба МИД Узбекистана.Камилов заявил о необходимости разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана. Вместе с тем, подчеркнул министр, важно не допустить международную изоляцию этой страны.На встрече глав министерств иностранных дел Индии и Центральной Азии обсуждались также вопросы оказания гуманитарной помощи и содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.Министр также отметил важность усиления взаимосвязанности, в том числе посредством формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, создания "зеленого коридора" для взаимного доступа продукции на рынки, создания платформы IT-специалистов. Предложено учредить аналитическую платформу "Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии" с ежегодным проведением мероприятий, поочередно в каждой из стран-участниц формата. Она могла бы послужить выработке предложений по общерегиональному развитию.Напомним, сегодня в Дели проходит третье заседание министров иностранных дел Диалога "Индия – Центральная Азия".В течение двух дней участники будут говорить, в том числе об активизации сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии, а также возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.

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афганистан, абдулазиз камилов