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Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" - ответ специалиста
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" - ответ специалиста
Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.
2021-12-19T17:34+0500
2021-12-19T17:34+0500
2021-12-19T17:34+0500
россия
вакцинация
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препаратом "Спутник V" можно ревакцинироваться бесконечное количество раз.По его словам, ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса российским препаратом не существует, передает РИА Новости.Говоря о появлении новых вариантов COVID-19 и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм."Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — пояснил директор Центра имени Гамалеи.Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, что признание российской вакцины "Спутник V" задерживается из-за продолжающейся оценки технического досье и ожидания дополнительной информации.
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вакцинация, вакцина "спутник v"
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" - ответ специалиста
Ученый отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препаратом "Спутник V" можно ревакцинироваться бесконечное количество раз.
По его словам, ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса российским препаратом не существует, передает РИА Новости
.
Говоря о появлении новых вариантов COVID-19 и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.
"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — пояснил директор Центра имени Гамалеи.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила
, что признание российской вакцины "Спутник V" задерживается из-за продолжающейся оценки технического досье и ожидания дополнительной информации.