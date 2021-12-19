https://uz.sputniknews.ru/20211219/skolko-raz-mojno-revaktsinirovatsya-sputnikom-v---otvet-spetsialista-21850438.html

Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" - ответ специалиста

Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" - ответ специалиста

Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.

2021-12-19T17:34+0500

2021-12-19T17:34+0500

2021-12-19T17:34+0500

россия

вакцинация

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19593394_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_834169981c9d4511c0ef6bb0cc89390b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препаратом "Спутник V" можно ревакцинироваться бесконечное количество раз.По его словам, ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса российским препаратом не существует, передает РИА Новости.Говоря о появлении новых вариантов COVID-19 и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм."Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — пояснил директор Центра имени Гамалеи.Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, что признание российской вакцины "Спутник V" задерживается из-за продолжающейся оценки технического досье и ожидания дополнительной информации.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация, вакцина "спутник v"