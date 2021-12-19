В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Официальный представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, почему признание российской вакцины "Спутник V" задерживается. Как оказалось, это связано с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.Харрис опровергла утверждения, что ВОЗ якобы лицензирует препараты исключительно западного производства. В подтверждение этого заявления она напомнила о признании вакцин из Китая и Индии, передает РИА Новости.Для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.В начале октября глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять. Тормозят процесс лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.ВОЗ может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.Читайте также:"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких >>Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео >>
По словам представителя организации, тормозят процесс признания российской вакцины лишь некоторые административные процедуры.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Официальный представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, почему признание российской вакцины "Спутник V" задерживается. Как оказалось, это связано с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.
Харрис опровергла утверждения, что ВОЗ якобы лицензирует препараты исключительно западного производства. В подтверждение этого заявления она напомнила о признании вакцин из Китая и Индии, передает РИА Новости.
Для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.
В начале октября глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять. Тормозят процесс лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.
ВОЗ может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
Кто признал вакцину "Спутник V"
"Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли.
Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.