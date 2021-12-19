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В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"
В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"
По словам представителя организации, тормозят процесс признания российской вакцины лишь некоторые административные процедуры.
2021-12-19T13:26+0500
2021-12-19T13:26+0500
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Официальный представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, почему признание российской вакцины "Спутник V" задерживается. Как оказалось, это связано с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.Харрис опровергла утверждения, что ВОЗ якобы лицензирует препараты исключительно западного производства. В подтверждение этого заявления она напомнила о признании вакцин из Китая и Индии, передает РИА Новости.Для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.В начале октября глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять. Тормозят процесс лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.ВОЗ может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.Читайте также:"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких &gt;&gt;Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео &gt;&gt;
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вакцина, воз

В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"

13:26 19.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Вакцина "Спутник Лайт"
 Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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По словам представителя организации, тормозят процесс признания российской вакцины лишь некоторые административные процедуры.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Официальный представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила, почему признание российской вакцины "Спутник V" задерживается. Как оказалось, это связано с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.
Харрис опровергла утверждения, что ВОЗ якобы лицензирует препараты исключительно западного производства. В подтверждение этого заявления она напомнила о признании вакцин из Китая и Индии, передает РИА Новости.
Для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.
В начале октября глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять. Тормозят процесс лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.
ВОЗ может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
Кто признал вакцину "Спутник V"

"Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли.

Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

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