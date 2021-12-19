https://uz.sputniknews.ru/20211219/uzairways-uvelichivaet-kolichestvo-reysov-v-deli-21848406.html
UzAirways увеличивает количество рейсов в Дели
UzAirways увеличивает количество рейсов в Дели
Самолеты между Узбекистаном и Индией начнут курсировать чаще. Стали также известны цены на авиабилеты.
2021-12-19T15:17+0500
2021-12-19T15:17+0500
2021-12-19T15:17+0500
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авиакомпания uzbekistan airways
дели
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов в Индию. По данным перевозчика, начиная с 24 декабря 2021 года частота полетов в Дели будет увеличена до двух раз в неделю. Теперь самолеты будут летать в эту страну по вторникам и пятницам.Цена авиабилета по направлению "Ташкент – Дели" – от 2 282 850 сумов, а по маршруту "Ташкент – Дели – Ташкент" от 3 922 586 сумов.Отношения между Узбекистаном и Индией развиваются по всем направлениям с заметной интенсивностью. К примеру, сегодня в Дели открылось третье заседание министров иностранных дел Диалога "Индия – Центральная Азия". В числе участников дискуссии – глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. В течение двух дней стороны будут обсуждать вопросы сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии, а также возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.
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узбекистан, индия, авиакомпания uzbekistan airways, дели
UzAirways увеличивает количество рейсов в Дели
Самолеты между Узбекистаном и Индией начнут курсировать чаще. Стали также известны цены на авиабилеты.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов в Индию.
По данным
перевозчика, начиная с 24 декабря 2021 года частота полетов в Дели будет увеличена до двух раз в неделю. Теперь самолеты будут летать в эту страну по вторникам и пятницам.
Цена авиабилета по направлению "Ташкент – Дели" – от 2 282 850 сумов, а по маршруту "Ташкент – Дели – Ташкент" от 3 922 586 сумов.
Отношения между Узбекистаном и Индией развиваются по всем направлениям с заметной интенсивностью. К примеру, сегодня в Дели открылось
третье заседание министров иностранных дел Диалога "Индия – Центральная Азия". В числе участников дискуссии – глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В течение двух дней стороны будут обсуждать вопросы сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии, а также возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.